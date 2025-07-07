Папа Лев XIV попросив молитися за мир в Україні

Папа Римський: Мир є прагненням усіх народів і болісним благанням тих, кого мучить війна

Папа Римський закликав вірян до молитви за мир і наголосив на важливості діалогу замість насильства

Папа Римський Лев XIV під час недільного звернення 6 липня на площі Святого Петра окремо привітав українських прочан і згадав про повномасштабну війну, розв’язану Росією. Він заявив про необхідність якнайшвидшого встановлення миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vatican News.

Понтифік закликав вірян до молитви за мир і наголосив на важливості діалогу замість насильства:

«Мир є прагненням усіх народів і болісним благанням тих, кого мучить війна. Просімо Господа, щоб він торкнувся сердець і надихнув розуми правителів замінити насильство зброї пошуком діалогу», – зазначив Папа.

На початку промови він привітав паломників з різних країн, зокрема з Італії, і висловив захоплення їхньою рішучістю у спеку відвідати Святі Двері.

Після цього Лев XIV окремо звернувся до кількох груп прочан. Присутність українських греко-католиків на площі Святого Петра була зустрінута гучними оплесками.

Раніше ми писали, що у середу, 2 липня 2025 року, у Залі консисторій Апостольського палацу у Ватикані відбулася аудієнція Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) з Папою Левом XIV. Під час зустрічі Святіший Отець висловив свою близькість з українським народом, відзначивши його потужну віру та надію в умовах тривалої війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УГКЦ.

Папа Лев XIV згадав попередню зустріч з українськими паломниками 28 червня, що відбулася в межах Ювілейного паломництва УГКЦ. Він підкреслив, що Ювілейний 2025 рік покликаний оновити надію всього Божого люду, яка, за його словами, «не розчаровує, бо ґрунтується на любові Бога в Ісусі Христі».

Нагадаємо, у базиліці Святого Петра у Ватикані прозвучала молитва українською мовою. Божественну літургію у співслужінні з Папою Римським очолив глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав Шевчук.