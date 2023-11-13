Міноборони розпочало рекрутинг до ЗСУ: чого чекати військовозобов’язаним

Проєкт дасть змогу людині обрати конкретний підрозділ на певній посаді, де її цивільний досвід буде найбільш корисним

В Україні розпочали проект рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді. Про це повідомляє на Міноборони України.

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«Міністерство оборони України розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних сил України. Відповідний договір підписали заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв. Рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно», – йдеться у повідомленні.

Калмикова сказала, що проєкт дасть змогу людині обрати конкретний підрозділ на певній посаді, де її цивільний досвід буде найбільш корисним.

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Найближчим часом у межах проєкту заплановано підписання наступних угод із рекрутинговими компаніями.

Грезєв зазначив, що компанія Lobby X має великий досвід у пошуку кадрів для Збройних сил України.

«Армії потрібні люди різних професій – від гранатометників і мінометників, до програмістів і кухарів. Співпраця з Міністерством оборони дасть змогу масштабувати ту роботу, яку ми проводили», – каже він.

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Загальна мобілізація – це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України. У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок.

У першу чергу комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних, які проходили службу.

Мобілізованих, які не проходили військової служби на першому етапі направляють для здійснення фахової підготовки до навчальних центрів. Після завершення якої, вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.

Нагадаємо, Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про плани запуску «смарт-мобілізації».

До слова, українських студентів, які перебувають в академічній відпустці, можуть мобілізувати. Ця категорія підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тож студентів в академвідпустці можуть забрати в армію, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову.