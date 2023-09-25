Бився головою об капот машини. Начальника райвідділу поліції визнано винним у п’яній їзді

У письмових поясненнях поліціянт спростовував, що був за кермом службової автівки. Також переконував, що не вживав спиртного, але суд не повірив

Правоохоронець із Хмельниччини Сергій Бондар утратив на рік право кермування транспортними засобами

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу поліції у Старій Синяві Хмельницької області Сергій Бондар перебував у стані алкогольного сп’яніння під час керування службовим автомобілем Skoda Fabiа. Таких висновків дійшов Старосинявський райсуд у постанові від 21 вересня, повідомляє «Главком».

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Суд призначив правоохоронцю покарання у вигляді штрафу 17 тис. грн, а також на рік заборонив керувати транспортними засобами.

Власне, адмінправопорушенню, яке сталося пізно ввечері 11 липня 2023 року, передував конфлікт. Поліціянт Сергій Бондар, який керував службовою автівкою, зупинив двох неповнолітніх на скутері в смт Стара Синява на вулиці Грушевського, 59. Причина зупинки – начебто порушення правил дорожнього руху. При цьому водій скутера запідозрив правоохоронця у вживанні спиртного. Також водій наполягав на нечіткій вимові у поліціянта.

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Коли на місце події прибув батько одного з неповнолітніх, який є депутатом місцевої ради, між учасниками посилилася суперечка. Політик почав усе знімати на телефон. Це розізлило поліціянта Сергія Бондаря: він вибив мобільного телефона, а згодом вдарив чоловіка в обличчя.

Пізніше керівника відділу поліції затримали інші правоохоронці. Уже під час затримання Бондар вів себе неадекватно – вдарився головою об капот поліцейської машини.

Крім того, тимчасовому виконувачу обов’язків начальника відділу поліції було запропоновано пройти огляд на стан сп’яніння, але він відмовився. Після цього на Бондаря оформили адмінпротокол за керування у стані алкогольного сп’яніння.

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У письмових поясненнях Бондар спростовував, що того вечора був за кермом службової автівки. Також переконував, що не вживав спиртного.

Свою відмову від проходження огляду в медзакладі правоохоронець пояснив тим, що на місці затримання у нього не перевірили стан сп’яніння. Феміда не погодилася з цим твердженням, оскільки, як зафіксовано на камери поліцейських, Бондар відмовився дихати в алкотестер, говорячи про негерметичне пакування приладу. Однак відповідних доказів щодо пошкодження приладу суд не отримав.

Водночас поліціянт назвав упередженими пояснення свідків події, серед яких був водій скутера та його батько-депутат. На що суд відповів: їхні свідчення є чіткими, послідовними і такими, що відповідають фактичним обставинам справи.

Іще керівник райвідділу поліції намагався забракувати відео з бодікамер правоохоронців, котрі виїжджали на місце події. Феміда відхилила цей аргумент, визнавши відео допустим доказом.

Також захист Бондаря добивався закриття справи за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення. Проте для цього суд не знайшов підстав.

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Окрім штрафу, поліціянт Сергій Бондар заплатить 536,8 грн судового збору.

Як відомо, в Україні законодавчо встановлена норма вмісту алкоголю в крові водія – 0,2 проміле, що є майже нульовим вмістом алкоголю. Водії, у яких рівень алкоголю в крові перевищує цю межу, підлягають штрафу, а також можуть бути позбавлені водійських прав або ув’язнені.

Починаючи з 2023 року, в Україні передбачено кілька видів покарань за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За перше порушення передбачено штраф у розмірі 17 тис. грн та вилучення водійського посвідчення на один рік. Для водіїв, які порушили закон вдруге, штраф збільшується до 34 тис. грн., а права вилучаються на три роки. Якщо порушник двічі протягом року буде спійманий за кермом у стані алкогольного сп’яніння, йому доведеться заплатити штраф у розмірі 51 тис. грн, провести 15 діб у в’язниці та бути позбавленим права керувати автомобілем протягом десяти років.

Зазначимо, на початк березня, нардепи пропонували Раді передавати авто п’яних водіїв на потреби ЗСУ.