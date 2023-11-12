ДТП у Києві та вибухи на Миколаївщині: головне за ніч

Увечері 11 листопада столичні патрульні отримали повідомлення про ДТП на проспекті Відрадному

У ніч проти 12 листопада на Миколаївщині пролунали вибухи. У суботній вечір на проспекті Відрадному в Києві сталася бійка між водієм BMW, його друзями та водіями пошкоджених ним автомобілів. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 12 листопада, щоб ви були в курсі головних подій.

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ДТП у Києві

У суботній вечір на проспекті Відрадному в Києві сталася бійка між водієм BMW, його друзями та водіями пошкоджених ним автомобілів. Про це інформує поліція Києва.

«Сьогодні близько 21:30 до поліції надійшла інформація, що на проспекті Відрадному водій автомобіля BMW, ймовірно, напідпитку здійснив зіткнення з 5-ма припаркованими автомобілями. У результаті власники пошкоджених автомобілів почали обурюватись, і словесний конфлікт переріс у бійку», – йдеться у повідомленні.

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Поліція повідомила, що у сутичці брали участь також друзі водія BMW.

На місце події прибули патрульні поліцейські, спецпризначенці з полку № 1 та правоохоронці.

Правоохоронці припинили конфлікт та затримали порушника. Інформація щодо потерпілих наразі не надходила.

Вибухи на Миколаївщині

У ніч проти 12 листопада на Миколаївщині пролунали вибухи. Ймовірно, йдеться про роботу ППО. Про це повідомляють моніторингові канали.

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Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Також йшлося про ракету на Миколаївщині з курсом на північ.

За попередньою інформацією ворогом були використані дві ракети Х-59 з одного борту Су-34.

Умєров провів розмову з главою Пентагону

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонні переговори з главою Пентагону Остіном Ллойдом. Зокрема, вони обговорили актуальні потреби України. Про це повідомляє Умєров в Facebook.

«Вранці розмовляв з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Під час нашої розмови Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Принагідно подякував міністру Остіну за надані США системи протиповітряної оборони», – заявив він.

Під час розмови Умєров проінформував Остіна про поточну ситуацію на фронті та актуальні потреби України.

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Крім того, вони обговорили конкретні кроки, які збираються зробити, щоб забезпечити перемогу України.

Колишній генсек НАТО пропонує приєднати Україну до Альянсу без окупованих територій

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію щодо приєднання України до військового альянсу, але без окупованих Росією територій. Таку думку висловив колишній генсек альянсу (у 2009-14 рр.), якого цитує The Guardian.

За його словами, це треба зробити не для замороження конфлікту, а щоб показати Кремлю, що війна не зупинить зближення України із Заходом.

Видання зазначає, що Київ був дуже розчарований липневим самітом НАТО, де під тиском США та Німеччини альянс ухилився від озвучення конкретних строків прийому України до своїх лав. На думку Расмуссен наступний саміт НАТО у 2024 року не повинен знову відкладати на потім питання про членство України в блоці.

Щоб запобігти прямій війні між НАТО та Росією у зв'язку з потенційним вступом України в Альянс, Расмуссен вказує на необхідність виключити з угоди про вступ до НАТО ті території, що наразі перебувають під контролем Росії. За його думкою, це зміцнило б позицію України.

Спікер Палати представників США запропонував проєкт для уникнення шатдауну

Майк Джонсон, спікер Палати представників США, пропонує законопроєкт, який передбачає двохетапне тимчасове фінансування уряду з метою уникнення його закриття. Проте у цьому проєкті не передбачено допомогу Україні та Ізраїлю. Про це повідомляє The Hill.

«Східчаста» безперервна резолюція (CR), оприлюднена Джонсоном, призведе до того, що частина фінансування буде запланована до 19 січня, а решта фінансування - до 2 лютого.

Такий підхід може ускладнити обговорення загальноурядового фінансування й стимулювати Палату представників та Сенат до дискусій стосовно 12 окремих законопроєктів, які охоплюють регулярне фінансування.

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Термін 19 січня стане межею для фінансування державних програм і установ, на які поширюються регулярні рахунки про асигнування, що стосуються сільського господарства, розвитку сільської місцевості та Управління з контролю за продуктами й ліками; розвиток енергетики та води; військове будівництво; транспорт, житлове будівництво та міський розвиток. Фінансування всіх інших установ і програм закінчиться 2 лютого.

Важливо відзначити, що у цьому законопроєкті не передбачається виділення допомоги Україні та Ізраїлю. Джонсон підкреслив, що ці питання потребують окремого розгляду.

Військовий літак США під час тренувань розбився над Середземним морем

Під час тренувань літак військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки потрапив у аварію та розбився над східною частиною Середземного моря. Про це повідомляє Daily Mail.

За повідомленням Європейського Командування Збройних сил США (Eucom), літак проводив навчальні вправи та «сталися аварійні обставини, що призвели до падіння». Інцидент стався вночі на п'ятницю.

Інформація про членів екіпажу, постраждалих чи загиблих не повідомляється. Модель літака не була уточнена. За відомостями військових, причини аварії наразі визначаються.

За даними Eucom, що наразі не виявлено ознак того, що літак було збито і що «немає ознак» ворожої діяльності.