Рашисти знову стягують до України стару військову техніку (відео)

Ешелон з технікою прибув на розвантаження на залізничну станцію в Євпаторії

Партизани помітили в окупантів РСЗВ «Ураган», модифікації 1975 року

Представники партизанського руху українців та кримських татар зафіксували в Євпаторії вивантаження ешелону зі старою військовою технікою, серед якої гаубиці та РСЗВ. Про це повідомляють у Telegram-сторінці «Атеш».

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«Атеш» стежить за переміщенням техніки у Євпаторії. Наші агенти зафіксували переміщення колони, яка перевозила три установки реактивних систем залпового вогню БМ-27 Ураган, модифікації 1975 року. Також було помічено вісім одиниць гаубиць «Д-30», які раніше були зняті з озброєння», – йдеться в повідомленні.

За даними партизанів, ешелон з технікою прибув на розвантаження на залізничну станцію в Євпаторії, після чого колона продовжила рух у бік Чорноморська.

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В «Атеш» припустили, що якщо росіяни продовжують діставати зі своїх складів усю стару техніку, це наводить на думку, що їхні ресурси закінчуються, і їхня поразка стає лише питанням часу.

Нагадаємо, триває 616-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один – по пункту управління та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили три радіолокаційні станції, два склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також вісім артилерійських засобів противника.