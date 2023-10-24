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Окупанти заявили про атаку безпілотних катерів у Чорному морі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти заявили про атаку безпілотних катерів у Чорному морі
фото ілюстративне

Росія заявила, що нібито знищила «диверсантів» в морі

Міноборони РФ заявило про нічний удар у Чорному морі. Про це передають росЗМІ.

У Росії стверджують, що 24 жовтня близько 4:00 у північній частині Чорного моря технічними засобами спостереження нібито виявлено три безекіпажні катери і нібито завдано вогневого ураження.

«По району виявлення безекіпажних катерів завдано вогневої поразки протидиверсійними ракетно-бомбовими комплексами», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на зовнішньому рейді Севастопольської бухти проводиться комплекс протимінних та протидиверсійних заходів.

Нагадаємо, нещодавно партизани викрили велику базу окупантів у Джанкої. 

До слова, триває 608-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено вісім артилерійських засобів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, понтонно-мостову переправу противника, а також у двох районах здійснено дистанційне мінування місцевості.

Теги: війна Чорне море ЗСУ окупанти

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