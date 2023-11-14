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Словаччина заявила про припинення військової допомоги Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Словаччина заявила про припинення військової допомоги Україні
Уряд Словаччини 8 листопада відмовився надати Україні 14-й пакет військової допомоги в розмірі 40,3 млн євро
фото ілюстративне

Влада Словаччини заявила, що готова надавати досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної допомоги нелетального характеру.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що його країна припинить надавати Україні військову допомогу із власних запасів. Про це йдеться на сайті міноборони Словаччини.

Зазначається, що міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив про припинення військової допомоги Україні під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

«Однак, Словаччина готова надавати досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної допомоги нелетального характеру. Іноземні партнери з повною повагою ставляться до рішення нового уряду», – йдеться у повідомленні.

Нове керівництво міноборони Словаччини також має на меті посилити можливості та спроможності своїх збройних сил у виконанні завдань, спрямованих на збереження безпеки громадян і держави. 

Раніше повідомлялося, що новий уряд Словаччини 8 листопада, відмовився надати Україні 14-й пакет військової допомоги в розмірі 40,3 млн євро, який схвалило попереднє міністерство оборони країни. 

Нагадаємо, що раніше спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна нібито більше не може надавати військову допомогу Україні, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.

До слова, новопризначений міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк пояснив, що його країна має намір змінити умови оборонної угоди з США, оскільки тепер відмовляється надсилати Україні нові партії зброї та боєприпасів із власних складів.

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Теги: Словаччина війна Україна

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