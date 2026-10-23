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Поголовний медогляд. Уряд Корецького відправив прокурорів на перевірку до лікарів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Поголовний медогляд. Уряд Корецького відправив прокурорів на перевірку до лікарів
Кабмін затвердив щорічні медогляди прокурорів за державний кошт
фото: Сергій Корецький/Telegram

Офіс генпрокурора відреагував: на це рішення чекали останні сім років

Кабінет міністрів посеред війни затвердив новий порядок безоплатного медичного обслуговування прокурорів та членів їхніх сімей. Документ передбачає щорічні профілактичні огляди у семи лікарів, проведення аналізів та низки медичних обстежень коштом державного бюджету. Нові правила запрацюють із 1 січня 2027 року, хоча відповідний механізм уряд мав затвердити ще сім років тому. Про це йдеться у статті «Главкома» «Перший у списку – венеролог. Уряд прописав прокурорам безкоштовний медогляд».

На засіданні Кабінету міністрів було затверджено постанову від 15 жовтня №1281, яка визначає порядок медичного обслуговування прокурорів та членів їхніх сімей. Йдеться про чоловіка або дружину прокурора, а також дітей віком до 18 років.

Відповідно до документа, медичне обслуговування здійснюватиметься в державних закладах охорони здоров’я. Перелік та обсяг послуг визначатимуть договори, укладені між органами прокуратури та відповідними медичними установами.

Постанова передбачає, що прокурори та члени їхніх сімей зможуть проходити медичні дослідження за показаннями коштом державного бюджету.

Окремо для прокурорів уряд запровадив періодичні профілактичні огляди у дерматовенерологів, неврологів, отоларингологів, офтальмологів, терапевтів, хірургів та акушерів-гінекологів. Саме в такій послідовності лікарі перелічені в постанові.

Під час профілактичних оглядів прокурори повинні будуть здати загальні аналізи крові та сечі, виміряти артеріальний і внутрішньоочний тиск, перевірити гостроту зору та слуху. Також передбачені електрокардіографія та флюорографічне або рентгенологічне обстеження органів грудної клітки. Такі огляди проводитимуть щороку.

Результати медичного обслуговування прокурорів та членів їхніх сімей фіксуватимуть у медичній документації, зокрема в електронній системі охорони здоров’я, із дотриманням законодавства про лікарську таємницю. Новий порядок набере чинності 1 січня 2027 року.

В урядовій постанові зазначено, що документ ухвалено на виконання частини другої статті 83 Закону України «Про прокуратуру». Ще у вересні 2019 року Верховна Рада внесла зміни до законодавства в межах реформи органів прокуратури. Тоді Кабінету міністрів відвели два місяці на приведення нормативно-правових актів у відповідність до ухвалених змін.

Однак відповідний порядок медичного обслуговування протягом наступних семи років так і не затвердили. «Прокурори мали право на безкоштовне медичне обслуговування ще за радянських часів. Ця норма кочувала з одного закону в інший. Але процедури, як саме ця допомога надається, в яких закладах і в якому обсязі, не було. У 2019 році ми запропонували, щоб уряд визначив її», – пояснив «Главкому» один із колишніх високопосадовців.

Начальниця управління інформаційної політики Офісу генерального прокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк у коментарі «Главкому» пояснила, що безоплатне медичне обслуговування прокурорів та членів їхніх сімей є соціальною гарантією, передбаченою ще законом від 14 жовтня 2014 року.

За її словами, після внесення законодавчих змін у 2019 році уряд мав визначити механізм реалізації цієї гарантії, однак відповідного рішення не ухвалили. У грудні 2025 року Офіс генерального прокурора звернувся до Міністерства охорони здоров’я з пропозицією врегулювати питання.

Представниця Офісу генпрокурора наголосила, що йдеться не про запровадження нових пільг, а про визначення порядку реалізації вже встановленого законом права.

Зокрема, Офіс генпрокурора пропонував використовувати наявні державні медичні заклади, передусім установи системи Міністерства внутрішніх справ. Це, за поясненням відомства, дозволило б обійтися без створення окремої медичної інфраструктури для прокурорів та додаткових витрат на її утримання.

Після опрацювання пропозицій Міністерство охорони здоров’я підготувало відповідний проєкт постанови, який Кабінет міністрів затвердив 15 жовтня.

Фінансування медичного обслуговування здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів, передбачених Офісу генерального прокурора за відповідними програмами.

«Важливо, що постанова виключає повторну оплату медичних послуг, уже наданих за Програмою медичних гарантій. Такі послуги не включатимуться до звітів для оплати органами прокуратури», – наголосила Гайовська-Ковбасюк.

Водночас новий порядок поширюватиметься не на всіх працівників прокуратури. Зокрема, він не стосуватиметься державних службовців та інших працівників органів прокуратури, які не мають статусу прокурора.

Точна кількість осіб, які зможуть скористатися передбаченим порядком медичного обслуговування, наразі невідома. В Офісі генпрокурора пояснили, що її визначатимуть з урахуванням фактичної чисельності прокурорів та членів їхніх сімей, які підпадатимуть під дію постанови.

До 1 січня 2027 року прокурори та їхні родини отримуватимуть медичну допомогу на загальних підставах, як і решта громадян України. Зокрема, вони можуть звертатися до медичних закладів, які мають договори з Національною службою здоров’я України, та користуватися послугами в межах Програми медичних гарантій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок безоплатного медичного обслуговування прокурорів та членів їхніх сімей, який набере чинності 1 січня 2027 року. Документ передбачає щорічні профілактичні огляди прокурорів у низки спеціалістів, зокрема дерматовенеролога, невролога, офтальмолога та хірурга. Медичні послуги фінансуватимуться коштом державного бюджету. В Офісі генпрокурора пояснили, що йдеться про механізм реалізації соціальної гарантії, передбаченої законодавством ще з 2014 року.

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Теги: війна прокурор пільга уряд пільги

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