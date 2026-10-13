ЄС готує нові жорсткі санкції проти Росії – Politico

«Обмеження енергетичних доходів Кремля залишається ключовим фактором для того, щоб змусити Путіна припинити війну»

Європейські лідери готуються вимагати введення жорсткіших санкцій проти Росії на саміті в четвер, що призведе до розбіжностей з Дональдом Трампом через кілька днів після того, як він уклав угоду з диктатором Володимиром Путіним про послаблення обмежень на експорт російського дизеля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Згідно з нещодавнім проєктом спільної заяви, який отримало видання, лідери планують закликати до введення додаткових санкцій та заходів, спрямованих проти нафтових доходів Москви, на засіданні Європейської ради. Уряди країн ЄС відкидають твердження Трампа про те, що йому вдалося домогтися енергетичного перемир’я між Росією та Україною.

«Поки Трамп прагне знизити ціни на пальне у США, дозволивши збільшити обсяги російського дизельного пального на світових ринках, європейські лідери стверджують, що обмеження енергетичних доходів Кремля залишається ключовим фактором для того, щоб змусити Путіна припинити війну», – наголошує Politico.

Нагадаємо, 12 жовтня ЄС затвердив 22-й пакет санкцій проти Росії. «Міністри закордонних справ ЄС щойно ухвалили майже 1,6 тис. нових санкційних списків, спрямованих проти російського військово-промислового комплексу. Це найбільше одноразове розширення нашого санкційного списку з моменту початку війни з боку Росії. Європа знову демонструє єдність», – зазначила Кая Каллас.

Як повідомлялося, США посилили тиск, вимагаючи від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також Вашингтон пригрозив Києву припинити обмін важливою розвідувальною інформацією.