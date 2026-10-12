Командувач НАТО пояснив європейцям, чому треба допомагати Україні

Генерал відзначив, що поки російські війська зосереджені на війні проти України, ризик нападу на територію Альянсу залишається низьким

Генерал звернув увагу на втрати російської армії та ризики для європейської безпеки

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич пояснив, чому підтримка України важлива для безпеки всього європейського континенту. За його словами, поки російські війська зосереджені на війні проти України, ризик масштабного нападу на територію Альянсу залишається відносно низьким, пише «Главком».

«Причина в тому, що війна Володимира Путіна триває в Україні, і його збройні сили, на жаль, задіяні в цьому конфлікті. Ці сили не можуть загрожувати території НАТО. Це не означає, що він не міг би вчинити щось менш масштабне, і, звісно, ми бачимо диверсійну діяльність та все інше, що зараз відбувається», – заявив Гринкевич.

Він пояснив, що російські військові сили залучені до бойових дій в Україні, тому можливості Москви для масштабної операції проти країн НАТО обмежені. Водночас генерал застеріг, що це не означає повної відсутності загроз. Росія може вдаватися до менш масштабних дій, зокрема диверсій.

Окремо Гринкевич звернув увагу на втрати сторін у війні. За його словами, українці також зазнають значних втрат, однак Росія щомісяця втрачає набагато більше військових.

Командувач зазначив, що такі втрати матимуть довгострокові наслідки для Росії, зокрема для її військових можливостей, економіки та добробуту населення.

Варто зазначити, що верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що європейці повинні посилити підтримку України у відповідь на російські гібридні атаки.

Хоча в Європі набирають силу політичні сили, які критикують подальшу підтримку України, а у 2027 році мають відбутися вирішальні вибори, Гринкевич висловив переконання, що ці сили будуть «поглинені» «центральною роллю» України для європейської безпеки. «Гадаю, їм дуже швидко стане очевидним, що саме слід робити і чому це необхідно для їхньої власної національної безпеки», – сказав він.