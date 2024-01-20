День вшанування захисників Донецького аеропорту: героїчна сторінка української історії

Звитяжна оборона летовища стала символом незламності та бойового духу нашого війська, а захисники терміналів отримали почесне ймення кіборги

В Україні сьогодні, 20 січня, відзначають День пам’яті захисників Донецького аеропорту. Російсько-українська війна триває вже десять років. Майже два роки тому почалася нова, повномасштабна фаза протистояння. Зараз із нами – переважна більшість Європи та світу, однак у далекому 2014 українці залишилися на самоті з більшим та, здавалося б, сильнішим ворогом.

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Оборона Донецького аеропорту показала, що сила духу українців сильніша за російську зброю фото з відкритих джерел

За нелюдських умов, у практично повному оточенні, з мінімумом озброєння та під постійними російськими обстрілами – кіборги тримали оборону Донецького аеропорту. Він став одним із символів опору російським окупантам.

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Бої за Донецький аеропорт – одні з найзапекліших у війні на сході України – тривали з кінця травня 2014-го до 22 січня 2015 року. Українські добровольці, медики та волонтери понад 242 дні протистояли окупантам у нелюдських умовах, під постійними обстрілами.

Диспетчерська вежа аеропорту в народі стала символом його оборони фото з відкритих джерел

Скориставшись черговим «перемир’ям» росіяни замінували й підірвали опори останнього терміналу, знищивши його остаточно. За час оборони аеропорту десятки тонн градів, снарядів важкої артилерії та російських боєприпасів летіло на цей об’єкт майже кожен день. Як правило через голови мирних донеччан, адже терористи, за бажанням свого лідера, стояли за їх спинами. «Люди витримали – не витримав бетон», – так про цю подію розповідають українські захисники.

Та оборона стала символічною для українців. Захисників ДАПу назвали кіборгами самі ж окупанти, через український подвиг. Тоді українці вкотре довели, що протистоятимуть росіянам до останнього, навіть якщо ворог – у кілька разів переважає у кількості та озброєнні.

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У День памʼяті кіборгів вшановують не лише полеглих бійців, а й волонтерів та медиків, які були поряд з українськими військовими. За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 захисників. Поранення отримали понад 500 бійців.

Донецький аеропорт став символом витривалості та героїзму фото з відкритих джерел

Початок боїв за Донецький аеропорт

Донецький аеропорт, зведений до футбольного чемпіонату «Євро-2012», припинив авіасполучення 6 травня 2014 року. Масштабні бої за нього розпочалися після того, як в ніч на 26 травня 2014 року група проросійських бойовиків зайняла частину аеропорту та стала вимагати від українських військових, які теж перебували на його території, скласти зброю та здатися. У відповідь уряд України зажадав, щоб бойовики склали зброю та звільнили адміністративні споруди. Жодна сторона не стала виконувати вимоги і розпочався бій.

Міжнародний аеропорт «Донецьк» імені Сергія Прокоф'єва до знищення російськими бойовиками фото з відкритих джерел

Українське командування відправило в район аеропорту бойові гелікоптери Мі-24 та штурмовик Су-25, а українські підрозділи спецпризначенців 3-го кропивницького полку, а також десантники 25-ї бригади та офіцери спецрезерву ГУР, що на той час знаходилися у старому терміналі та околицях аеропорту, підтримали українську авіацію вогнем.

Своїх загиблих та поранених бойовики завантажили в машини й спробували відступити до Донецька, але на Путилівському мосту, що сполучав аеропорт з Донецьком, принаймні одна вантажівка з відступаючими бойовиками була розстріляна гранатометним вогнем їхніх спільників, які вирішили, що це атакують українці.

«26 травня підрозділи армійського спецназу за підтримки бойової авіації завдали удару по терористах, які намагалися взяти під контроль міжнародний аеропорт Донецька. Була задіяна штурмова і армійська авіації, проведена висадка десанту. Українські підрозділи діяли стрімко і ефективно – було вбито близько 45 бойовиків, ще кілька десятків поранені. У рядах бойовиків почалася паніка, деякі лідери терористів поспішно покинули місто. Українські підрозділи закріпилися в районі аеропорту», – повідомляли тоді в РНБО про підсумки бою.

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Українські військові утримували старий та новий термінали аеропорту, опорним пунктом українських сил було селище Піски – через нього захисникам аеропорту поставляли провізію та боєприпаси, через нього здійснювалася ротація бійців фото з відкритих джерел

Перерва та відновлення боїв після Мінських угод

Протягом літа ситуація навколо аеропорту залишалась відносно спокійною, однак після укладення Мінських угод бої відновилися. Згідно з цими угодами, підрозділи та військові формування сторін мали зупинитися на лінії їх зіткнення станом на 19 вересня 2014 року та відвести важке озброєння на 15 км від цієї лінії. Якби проросійські бойовики виконали ці умови, вони б звільнили від озброєнь значну частину Донецька. Через це вони спробували відсунути лінію розподілу і знову атакували аеропорт.

«Кіборги вистояли, не вистояв бетон», – фраза, яка ввійшла в історію разом із подвигом українських бійців фото з відкритих джерел

Російська сторона наполягала, що, згідно з Мінськими домовленостями аеропорт має бути переданий бойовикам, однак в МЗС України стверджували, що в них не згадується Донецький аеропорт.

Кіборги

Постійні бої за Донецький аеропорт фактично безперервно тривали від вересня і до відходу звідти українських бійців 22 січня 2015 року. У вересні 2014 року в українських ЗМІ поширилась цитата одного з проросійських бойовиків, після чого оборонців аеропорту стали називати кіборгами» (мовою оригіналу): «Я, блин, не знаю, кто защищает Донецкий аэропорт, но мы их три месяца выбить не можем. Пробовали штурмовать – нам таких вломили – мы отошли. Начали накрывать градами – они ныряют в подземные коллектора канализации. […] Я, говорит, не знаю, кто там сидит, но это не люди – это киборги!».

Чим довше тривали бої, тим символічнішим ставав захист аеропорту українськими бійцями для обох сторін. Українські військові утримували старий та новий термінали аеропорту, опорним пунктом тоді було селище Піски – через нього захисникам аеропорту поставляли провізію та боєприпаси, здійснювали ротацію бійців. У цьому ж селищі базувалася артилерія вогневої підтримки. Проросійські сили атакували аеропорт з прилеглого до нього Київського району Донецька, з території монастиря на півдні та селища Спартак на сході.

Кінець боїв за Донецький аеропорт

За майже пів року запеклих боїв інфраструктуру аеропорту було вщент зруйновано: у грудні 2014 року масштабних руйнувань зазнав старий термінал.

Диспетчерська вежа Донецького аеропорту була «очами» захисників, вона обвалилася після майже 8 місяців щоденних обстрілів фото з відкритих джерел

13 січня 2015 року впала диспетчерська вежа з українським прапором. У новому терміналі бої точилися навіть за різні поверхи: на фінальних етапах облоги українські «кіборги» утримували перший поверх, тоді як підвал та верхні поверхи контролювали бойовики.

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20 січня 2015 року проросійські сили підірвали новий термінал, під його руїнами загинуло багато українських захисників. 22 січня 2015 року ті з них, кому вдалося вціліти, залишили термінал. Проте багато поранених і контужених українських бійців потрапили в полон.

За кілька днів до цього лідери «ДНР» неодноразово заявляли про повне захоплення аеропорту. У Міноборони України підтвердили відхід українських бійців 22 січня. У міністерстві заявляли, що частина будівель аеропорту залишалася за українськими силами. «Кіборги» вели оборону в пожежній частині, залишках диспетчерської вежі та деяких інших спорудах, які були здатні забезпечити захист.

Донецький аеропорт став одним з символів українського опору російським окупантам фото з відкритих джерел

За даними Міноборони України, на момент остаточного виходу українських бійців з Донецького аеропорту в обох його терміналах не залишилося жодного укріплення, яке б давало захист військовим від снайперів та танків.

Раніше повідомлялося, що День вшанування захисників Донецького аеропорту в Україні відзначатимуть 20 січня, а не 16 січня, як раніше.