Якими будуть нові санкції проти Росії. Євродепутат розкрив деталі

До десятого пакету санкцій ЄС проти Росії, який прийматимуть у лютому, може потрапити і «Росатом»

Вже на початку лютого Європарламент очікує отримати проект нових заходів проти РФ. Польща та інші країни-члени Євросоюзу вже активно працюють над новими санкціями. За словами політика, обговорюються заходи проти Росатому, а також обмеження на експорт російських алмазів. Депутат Європарламенту від ФРН Гунар Бек підтвердив наявність таких ідей.

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«Найконкретніша пропозиція зараз на столі – це зниження цін на російську нафту (раніше вона була узгоджена на рівні $60 за барель). Також ведуться переговори щодо запровадження санкцій проти російської державної компанії «Росатом». Нещодавній візит до України віце-голови Єврокомісії Франса Тіммерманса (що відповідає за питання клімату) може свідчити про те, що Брюссель прихильно ставиться до пропозиції Києва запровадити цей захід», – заявив виданню «Известия» євродепутат.

Він зазначив, що поки що офіційно співпрацю з «Росатомом» припинила лише Фінляндія (припинила проект із закордонного будівництва), і поки невідомо, чи такі санкції знайдуть підтримку в решти країн-членів Євроспільноти. А от Угорщина може заблокувати санкції, оскільки є давнім партнером РФ у цій галузі.

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Нагадаємо, ще узгодження дев'ятого пакету прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт намагатиметься не допустити санкцій щодо ядерної енергетики, бо це матиме трагічні наслідки для країни.

І якщо санкції, щодо «Росатому» експерти називають не настільки критичними, адже вони стосуватимуться проектів «Росатому» за кордоном, то питання щодо нафти російську спільноту хвилює більше.

Нагадаємо, паралельно з можливим запровадженням десятого пакету 5 лютого набирає чинності ембарго на російські нафтопродукти. Крім того, Брюссель разом з іншими партнерами залишив за собою право знижувати ціну на нафту. Крім того очікується, що у десятому пакеті може бути розширена заборона на постачання певних товарів до РФ, хоча точний перелік поки не називають.

Нагадаємо нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України Про застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів і учасників ток-шоу на російських каналах.