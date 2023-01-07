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Поворознюк заявив, що його виключено з «Миротворця» і розповів казку про Гордона

Альона Боженко
glavcom.ua
Поворознюк заявив, що його виключено з «Миротворця» і розповів казку про Гордона
Поворознюк написав казку про Гордона
фото із відкритих джерел

Поворознюк вважає, що до внесення його у списки «Миротворця» причетний український журналіст Дмитро Гордон

Депутат Кіровоградщини, президент футбольного клубу «Інгулець» та підприємець Олександр Поворознюк заявив, що «Миротворець» виключив його зі своєї бази. Про це він заявив у своєму відео, у якому розповів казку про журналіста Дмитра Гордона.

«Після того, як ми звернулися до Верховної ради, до комітету та всіх органів, мене винесли зі списків», – заявив Поворознюк.

Разом з тим депутат заявив, що до внесення його у списки «Миротворця» причетний український журналіст Дмитро Гордон.

«Гордон каже, що мене не було в списках «Миротворця», що я сам вирішив пропіарити себе, що я сам себе вніс, а сказав, що це зробив Гордон», – додав Поворознюк.

Разом з тим Поворознюк розповів новорічну казку про Дмитра Гордона.

«Жив-був один мудак. Ну як мудак – таке капловухе нещастя. І дуже він любив лайки, любив і все, він заробляє на цьому гроші. Оце – підписуйтеся на канал. Він дурить, краде, займається шахрайством, а ви все це хаваєте, підписуєтеся та лайкаєте.

Одного разу він вирішив сісти мені на плечі та заробити собі більший авторитет, щоб більший врожай лайків зібрати. Коли він вперше подзвонив, я навіть не зрозумів, що це він. А я йому як серпом по яйцях – послав його тупо н****. Він був в шоці, ніхто раніше йому цього не робив. А воно, дурне, взяло й образилося на мене.

І тут мої прихильники дзвонять мені перед Різдвом та кажуть, що капловухий знов насрав мені – вніс мене до «Миротворця». Ну, що поробиш? Таке образливе теля. Всім людям оголосили, що я мародер, бандит, злодій, ухилянт, тричі судимий...

Спочатку хотів на нього дуже сильно образитися, а зараз починаю розуміти – де я, а де Гордон. А вчора мені знову дзвонять мої прихильники та кажуть, що сталося різдвяне чудо – ви зникли з сайту «Миротворця». Немає ні мене, ні Зеленської. Вони що там, бліх об’їлися? Так мене бояться? Отакі дива бувають на Різдво», – розповів Поворознюк.

Варто зауважити, що Олександр Поворознюк досі є на сайті «Миротворець».

Разом з тим Дмитро Гордон заявив, що вважає справедливим і правильним внесення Поворознюка до бази «Миротворця».

«Сайт «Миротворець» справді сьогодні додав цю жабу Поворознюка до свого списку як злодія. Ну, він злодій. Я це стверджую, тому що посилаюся на нього. Він ідіот, звісно, він у цьому зізнається ще. Тобто мало того, що він крав, він прямо – у мене це відео є – на камеру каже: «Так, я крав. Але не в людей – у держави». Тобто в цих тупоголових мізках навіть не вкладається, що держава – це люди, що гроші держави – це гроші людей, платників податків. Мої гроші зокрема. Тому що я плачу величезні податки, роблю це легально, протягом багатьох-багатьох років. Отже, він і в мене крав. Його занесли до бази, правильно зробили. Це для нього лише початок рейсу», – сказав журналіст.

Нагадаємо, 2 січня повідомлялося, що депутат Кіровоградщини, президент ФК «Інгулець» та підприємець Олександр Поворознюк опинився у базі «Миротворець», ставши «ворогом України». 

Напередодні Гордон пообіцяв скандальному Поворознюку нестерпне життя, назвавши його «аферистом з жирною дупою».

Теги: податки Олександр Поворознюк ФК Інгулець журналіст президент Дмитро Гордон держава гроші депутат відео

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