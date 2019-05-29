ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відтепер для того, щоб проголосувати на виборах не за місцем реєстрації потрібно буде лише написати заяву і мати при собі паспорт

Центральна виборча комісія спростила процедуру зміни місця голосування. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Зазначається, що відтепер для того, щоб проголосувати на виборах не за місцем реєстрації потрібно буде лише написати заяву і мати при собі паспорт.

«Відповідні зміни до постанови ЦВК № 893 «Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси» були внесені у середу, 29 травня, на засіданні Центрвиборчкому», - повідомляє прес-служба ЦВК.

«Комісія внесла зміни до своєї постанови від 13 вересня 2012 року № 893 «Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси».

Зокрема, Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси тепер не передбачає подання документів (копій документів), що підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси.

На своєму засідання ЦВК також затвердила Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону «Про вибори народних депутатів України» під час реєстрації кандидатів у народні депутати України.

Нагадаємо, з 24 травня після оголошення дострокових парламентських виборів, можна змінювати місце для голосування.

Як повідомлялося, в ЦВК назвали основні загрози проведенню дострокових виборів в Раду.