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Полярне сяйво в Україні: синоптик пояснила причини

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Полярне сяйво в Україні: синоптик пояснила причини
Полярне сяйво над Києвом
фото: @tanichka_t/twitter

Магнітні бурі стали причиною виникнення полярного сяйва

Уночі 23 квітня жителі України могли спостерігати рідкісне північне сяйво. Синоптик Наталка Діденко заявила, що причина такого незвичайного для України явища – потужні магнітні бурі.

«Забобонів не шукаємо, у прикмети погані не віримо. Нехитре дослідження каже, що причиною виникнення Північного сяйва бувають магнітні бурі, які виникають через потужні викиди з Сонця», – пояснила синоптик.

23 квітня на Землі якраз відбувся сильний геомагнітний шторм, який і спричинив полярне сяйво у нетипових локаціях. Наприклад, в Україні. Але ще полярне сяйво помітили в Словаччині, у Великій Британії та неблизенькій Австралії.

«У дальших широтах таке буває вкрай рідко, проте – буває», – написала Діденко.

24 та 25 квітня ще спостерігатиметься підвищена геомагнітна активність, проте потроху вона йде на спад.

Нагадаємо, що вночі українці також могли спостерігати дивовижне космічне явище: «поцілунок» Місяця і Венери. Місяць і Венера практично «поєдналися» одне з одним. Очікується, що 26 квітня поряд із Місяцем можна буде побачити Марс. Крім того, «Главком» показав і фотографії незвичайного полярного сяйва.

Зазначимо, що 11 квітня в небі можна було бачити парад планет, або, якщо висловлюватись більш науково, вирівнювання планет. До слова, цьогоріч парад планет можна буде спостерігати ще декілька разів.

Читайте також: Парад планет: коли і де можна побачити унікальне явище
Теги: атмосферне явище космос Наталка Діденко

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