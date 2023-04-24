Полярне сяйво в Україні: синоптик пояснила причини
Магнітні бурі стали причиною виникнення полярного сяйва
Уночі 23 квітня жителі України могли спостерігати рідкісне північне сяйво. Синоптик Наталка Діденко заявила, що причина такого незвичайного для України явища – потужні магнітні бурі.
«Забобонів не шукаємо, у прикмети погані не віримо. Нехитре дослідження каже, що причиною виникнення Північного сяйва бувають магнітні бурі, які виникають через потужні викиди з Сонця», – пояснила синоптик.
23 квітня на Землі якраз відбувся сильний геомагнітний шторм, який і спричинив полярне сяйво у нетипових локаціях. Наприклад, в Україні. Але ще полярне сяйво помітили в Словаччині, у Великій Британії та неблизенькій Австралії.
«У дальших широтах таке буває вкрай рідко, проте – буває», – написала Діденко.
24 та 25 квітня ще спостерігатиметься підвищена геомагнітна активність, проте потроху вона йде на спад.
Нагадаємо, що вночі українці також могли спостерігати дивовижне космічне явище: «поцілунок» Місяця і Венери. Місяць і Венера практично «поєдналися» одне з одним. Очікується, що 26 квітня поряд із Місяцем можна буде побачити Марс. Крім того, «Главком» показав і фотографії незвичайного полярного сяйва.
Зазначимо, що 11 квітня в небі можна було бачити парад планет, або, якщо висловлюватись більш науково, вирівнювання планет. До слова, цьогоріч парад планет можна буде спостерігати ще декілька разів.
Коментарі — 0