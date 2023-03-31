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Загроза з космосу: надмасивна чорна діра направила свої струмені на Землю (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Загроза з космосу: надмасивна чорна діра направила свої струмені на Землю (фото)
фото ілюстративне

Вчені виявили, що об'єкт, який раніше вважався радіогалактикою

Вчені виявили, що об'єкт, який раніше вважався радіогалактикою, насправді є активною надмасивною чорною дірою, що змінила кут на цілих 90 градусів та спрямовує на Землю своє випромінювання зі швидкістю, близькою до швидкості світла.

Дослідження опубліковано в науковому журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Зазначається, що подібний різкий розворот чорної діри спантеличив астрофізиків.

У публікації вказується, що активні галактичні ядра (АЯГ) – це голодні чорні діри в ядрах багатьох інших галактик, і вони акрецують матерію та викидають потужні струмені високоенергетичних частинок, відомі як релятивістські струмені.

Йдеться про велику галактику PBC J2333.9-2343 діаметром близько 4 мільйонів світлових років, що раніше класифікувалася як радіогалактика. Гігантські струмені випромінювання її АЯГ були спрямовані перпендикулярно до нашої лінії спостереження.

Нове дослідження дозволило рекласифікувати галактику як блазар (активні галактичні ядра з релятивістськими джетами, спрямованими у бік спостерігача), що означає, що струмені чорної діри тепер спрямовані прямо на нашу планету.

Дослідники пишуть, що джети (струми плазми, що вириваються з ядер таких астрономічних об'єктів) галактики змістилися «на «драматичний» ступінь».

Астрофізик та провідний автор дослідження Лорен Ернандес-Гарсія разом із колегами підтверджують наявність «блазароподібного ядра в центрі цієї гігантської радіогалактики, ймовірно, радіоквазара з плоским спектром та незвичайними властивостями».

При цьому науковці не можуть поки що пояснити, що призвело до зміщення цієї чорної діри.

Поточні теорії включають злиття галактик, коли інша велика галактика зіткнулася з PBC J2333.9-2343, змістивши орієнтацію в ній. Однак, потрібні додаткові спостереження, щоб розгадати цю таємницю.

Нагадаємо, астрономи виявили надмасивну чорну діру, яка «в 30 млрд разів перевищує масу Сонця»

Теги: космос земля небезпека

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