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Сонце утворило «корональну діру» розміром у 20 разів більше Землі (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Сонце утворило «корональну діру» розміром у 20 разів більше Землі (фото)
фото з відкритих джерел

Корональна діра пускає в бік Землі сонячні вітри зі швидкістю 2,9 мільйона км/год, які вдарять по нашій планеті в п’ятницю

Вчені уважно стежать за ситуацією, щоб оцінити, чи вплинуть вітри на магнітне поле нашої планети та супутники – з потенційним додатковим впливом на Інтернет, мережі мобільного зв’язку та GPS.

 

Експерти кажуть, що корональні діри, як правило, нешкідливі ,і зазвичай знаходяться поблизу полюсів Сонця.

Це холодніші, менш щільні ділянки зірки, які з’являються під час менш активної стадії 11-річного циклу Сонця.

«Корональні діри – це магнітно відкриті області, які є одним із джерел високошвидкісного сонячного вітру», – кажуть у NASA.

«Вони здаються темними, якщо дивитися на них у різних довжинах хвиль екстремального ультрафіолетового світла, як це видно тут. Часом сонячний вітер може створювати полярне сяйво на вищих широтах Землі».

Обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала обидві діри, причому перша з’явилася 23 березня.

Ця корональна діра викликала полярні сяйва набагато південніше, ніж зазвичай, а небо над Арізоною стало електрично фіолетовим і зеленим.

Корональні діри ранжуються від G1 до G5, причому G1 є найменш потужною. Перша лунка була оцінена як G3.

Очікується, що друга діра не викличе такого сильного сонячного шторму, як перша, тому малоймовірно, що з’явиться стільки полярних сяйв.

Однак він більш примітний для вчених, оскільки з’явився поблизу екватора Сонця.

Даніель Вершарен, доцент фізики космосу та клімату в Університетському коледжі Лондона, сказав, що розташування діри «дуже цікаве».

«Форма цієї корональної діри не є особливою. Однак його розташування робить його дуже цікавим», – сказав він  Business Insider .

«Я б очікував, що якийсь швидкий вітер від цієї корональної діри прийде на Землю приблизно ввечері з п’ятниці на суботній ранок цього тижня».

Зазначимо, раніше, вчені виявили, що об'єкт, який раніше вважався радіогалактикою, насправді є активною надмасивною чорною дірою

Теги: космос земля

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