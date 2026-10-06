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Метро вже не головне: що українці враховують при виборі житла у 2026 році

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Метро вже не головне: що українці враховують при виборі житла у 2026 році
Сьогодні формула вибору житла поєднує ціну, локацію, характеристики об’єкта, безпеку та автономність
фото з відкритих джерел

Українці дедалі частіше обирають житло з урахуванням безпеки та автономності, а близькість до метро й центру відходить на другий план

Ціна залишається одним із головних факторів при виборі житла, однак у 2026 році українці дедалі більше враховують не лише район, площу чи кількість кімнат, а й безпеку та наявність автономного опалення і додаткового живлення на випадок відключень. Водночас близькість до центру та до метро стали менш пріоритетними. Про це розповідає «Главком» із посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

У дослідженні йдеться про те, що сьогодні спонукає українців змінювати житло та які характеристики найбільше впливають на вибір при купівлі чи оренді.

Що важливо при купівлі житла?

Головним драйвером купівлі нерухомості залишається бажання змінити поточні житлові умови – так відповіли 47% опитаних. Ще 42% шукають житло через потребу мати власний окремий простір, 23% хочуть переїхати у більше або просторіше житло, 20% – покращити рівень життя, а 11% – змінити район міста, в якій проживають.

Окремо варто відзначити збільшення запиту на більш «самостійне проживання»: у 2026 році 16% покупців назвали мотивом бажання жити окремо з партнером, тоді як роком раніше таких було 7%. Ще по 13% шукають окреме житло для дітей або хочуть жити окремо від батьків. Інвестиційний мотив також присутній: нерухомість як вкладення коштів розглядають 28% опитаних, зокрема 19% – для майбутнього доходу від оренди чи перепродажу.

Якщо говорити саме про вибір житла, то ключовим критерієм залишається ціна – її важливість відзначили 82% респондентів. Далі йдуть загальна площа – 79%, кількість кімнат і район міста – по 77%, хороше планування або ремонт та стадія готовності об’єкта – по 76%. Інфраструктура і зовнішній вигляд будинку важливі для 73%, поверх – для 72%. Саме тут помітно одну з найсуттєвіших змін у вимогах до житла: додаткове живлення на випадок відключень важливе вже для 68% покупців проти 49% у 2025 році. Автономне опалення також назвали важливим 68% опитаних. Тобто енергетична стійкість фактично вийшла на один рівень із багатьма «традиційними» характеристиками квартири та будинку.

Безпека також стала більш звичною частиною логіки вибору: 67% звертають увагу на відстань від стратегічних об’єктів, 60% – на наявність укриття у будинку. Для порівняння, близькість до центру важлива для 45%, а близькість до метро – для 46% покупців житла.

Інтерес до купівлі в опитаних наступний: 42% перебувають в категорії пошуку та планують придбати нерухомість протягом наступного року, ще 36% – у проміжку від одного до п’яти років.

Що враховують при оренді житла?

На ринку довгострокової оренди основним драйвером є потреба в окремому житлі – так відповіли 45% опитаних. Ще 37% шукають нове помешкання через бажання змінити поточні житлові умови, а 33% – через роботу, подорожі чи інші причини, пов’язані з мобільністю. Причини, пов’язані з впливом війни та зміною місця проживання, назвали 28% респондентів, 17% хочуть жити окремо з партнером, 16% – від батьків, 14% потребують простору для роботи або навчання. Ще 16% шукають житло в іншій частині міста, по 14% хочуть переїхати у просторіше помешкання або покращити рівень життя.

При виборі квартири в оренду ціна залишається абсолютним пріоритетом – її важливою назвали 82% респондентів. Наступними йдуть близькість до громадського транспорту та район – по 68%. Практично на тому самому рівні опинився безпековий фактор: 66% звертають увагу на відстань від стратегічних об’єктів. Кількість кімнат і близькість до роботи важливі для 65%, планування та ремонт – для 61%.

Резервне живлення вже важливе для 60% орендарів, що навіть вище, ніж значення загальної площі квартири – 59%, інфраструктури – 57%, поверху – 57% та автономного опалення – 54%. Наявність укриття у будинку також має значення для більш ніж половини опитаних (54%).

При цьому характеристики, які традиційно могли асоціюватися з комфортом або престижністю житла, мають меншу вагу: близькість до центру важлива для 41%, паркінг – для 41%, вид із вікна – для 40%. У 2026 році вибір орендного житла дедалі більше залежить від того, наскільки воно відповідає щоденним потребам і дозволяє залишатися автономним та відносно безпечним.

Квартири при цьому залишаються основним форматом довгострокової оренди – їх розглядають 90% пошукачів, тоді як будинки – 26%, а таунхауси – 5%.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що попит на оренду житла в західних областях України  помітно зріс.

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Теги: ціни нерухомість Україна метро генератор укриття

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