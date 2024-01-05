Уряд виділяє мільярд гривень на облаштування укриттів у лікарнях

Кабмін суттєво підвищив фінансування охорони здоровʼя у цьому році

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення мільярда гривень на облаштування укриттів і створення безпечних умов у лікарнях. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

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Уряд підвищив видатки на охорону здоровʼя у 2024 році до 239 млрд гривень – торік було на 31 млрд менше.

«На програму медичних гарантій додаємо 16 млрд грн. Запускаємо пілотний проєкт безкоштовного зубопротезування для ветеранів. 1 млрд грн виділяємо на облаштування укриттів та безпечних умов у лікарнях», – йдеться у повідомленні.

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Шмигаль додав, що найближчим часом планується запуск електронного кабінету пацієнта, в якому українці зможуть самостійно змінювати персональні дані та керувати деклараціями з сімейними лікарями. За його словами, Уряд також затвердив постанову для розширення переліку ліків і медвиробів, які будуть закуповуватися через електронний каталог.

Нагадаємо, двох дітей не пустили до сховища у столичній школі під час оголошення тривоги, оскільки вони хотіли взяти з собою собаку. Директорка навчального закладу пояснила дану ситуацію тим, що в правилах не дозволено пускати тварин в укриття. Згідно з Порядком заповнення та перебування в спорудах фонду споруд цивільного захисту, у бомбосховища не можна приводити тварин.