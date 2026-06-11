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Єдиний пологовий будинок на Донеччині, що працював у Слов’янську, припиняє роботу

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Єдиний пологовий будинок на Донеччині, що працював у Слов’янську, припиняє роботу
Авіабомба влучила в пологовий будинок Слов'янська
фото: UATV

Після ворожого удару Слов’янськ залишився без лікарні 
 

У Донецькій області припиняє роботу єдиний пологовий будинок, який до останнього продовжував функціонувати у Слов’янську. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує «Главком».

Рішення про закриття медичного закладу ухвалили після чергової російської атаки 8 червня. Російська авіабомба влучила всього за 200 метрів від будівлі. Внаслідок вибухової хвилі пологовий будинок зазнав значних руйнувань. Серед пацієнтів та персоналу лікарні постраждалих немає.

Загалом тоді Слов’янськ опинився під масованим авіаобстрілом – ворог випустив по місту три авіабомби. Поранення дістали дев'ятеро людей, серед яких 17-річна дівчина. Удари пошкодили щонайменше 12 багатоповерхівок, приватні будинки, адмінбудівлю та навчальний заклад.

Ситуація в місті залишається критичною: через обстріли в кількох районах повністю відсутнє водопостачання. Влада вже евакуювала зі Слов’янська тролейбуси та трамваї, наразі пасажирські перевезення забезпечують лише автобуси.

У Словʼянську розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб. У неї увійшли мікрорайони Словкурорт, Черевківка і Хімік. За словами очільника міської військової адміністрації Вадима Ляха, на початок червня у згаданих мікрорайонах живуть 366 дітей. У Слов’янську, за даними міської влади, залишаються 45 тис. цивільних.

Зауважимо, Слов'янськ нині розташований приблизно за 25–35 км від лінії бойового зіткнення, залежно від конкретного відрізка фронту.

Нагадаємо, командувач Національної гвардії Олександр Півненко заявив, що Росія має достатній людський потенціал для ведення інтенсивної війни ще один-два роки, проте окупанти не здатні сформувати резерви для великого наступу на півночі, а захоплення Слов’янська чи Краматорська не є реальним навіть у перспективі кількох років. 

Раніше повідомлялося, що російське керівництво визначило пріоритетною ціллю захоплення стратегічного поясу Донеччини, куди входять Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка та Костянтинівка. Водночас експерти Інституту вивчення війни (ISW) скептично оцінюють шанси ворога: на їхню думку, встановлення повного контролю над Донецькою областю протягом 2026 року залишається малоймовірним.

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Теги: пологовий будинок Донеччина війна росія Слов’янськ

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