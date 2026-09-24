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Росія атакує Київ: є постраждалі, руйнування (оновлюється)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакує Київ: є постраждалі, руйнування (оновлюється)
Росія атакує Київ
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки загинула одна людина 

У ніч на 24 вересня російська окупаційна армія атакує Київ ракетами та безпілотниками. Про це пише «Главком».

У мережі пишуть про серію вибухів та прильоти у столиці. Київська міська військова адміністрація попереджала: 

«Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів».

Оновлено 01:35

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Святошинський та Соломʼянський райони.

Оновлено 02:00

У Соломʼянському та Подільському районах падіння уламків на території нежитлової забудови.

У Дніпровському районі падіння уламків у двори 16-поверхового та приватного житлових будинків. А також на адміністративну будівлю.

Оновлено 02:10

Кличко повідомив, що внаслідок атаки у Києві загинула одна людина, двоє постраждали. Обох поранених медики госпіталізували.

У Дніпровському районі, де уламки впали у двір приватної садиби, сталося часткове руйнування будинку. Під завалами можуть бути люди.

У Подільському районі уламки впали на автомобільну парковку біля медзакладу. Сталося загоряння автомобілів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нову масовану атаку проти України.

«Зараз є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України. Коли кожного дня українці живуть під загрозою ракетних і дронових ударів, не може бути навіть мови про зняття санкцій», – наголосив Зеленський.

Теги: укриття Київ вибух

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