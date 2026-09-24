Росія атакує Київ: є постраждалі, руйнування (оновлюється)
Внаслідок атаки загинула одна людина
У ніч на 24 вересня російська окупаційна армія атакує Київ ракетами та безпілотниками. Про це пише «Главком».
У мережі пишуть про серію вибухів та прильоти у столиці. Київська міська військова адміністрація попереджала:
«Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів».
Оновлено 01:35
Мер столиці Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Святошинський та Соломʼянський райони.
Оновлено 02:00
У Соломʼянському та Подільському районах падіння уламків на території нежитлової забудови.
У Дніпровському районі падіння уламків у двори 16-поверхового та приватного житлових будинків. А також на адміністративну будівлю.
Оновлено 02:10
Кличко повідомив, що внаслідок атаки у Києві загинула одна людина, двоє постраждали. Обох поранених медики госпіталізували.
У Дніпровському районі, де уламки впали у двір приватної садиби, сталося часткове руйнування будинку. Під завалами можуть бути люди.
У Подільському районі уламки впали на автомобільну парковку біля медзакладу. Сталося загоряння автомобілів.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нову масовану атаку проти України.
«Зараз є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України. Коли кожного дня українці живуть під загрозою ракетних і дронових ударів, не може бути навіть мови про зняття санкцій», – наголосив Зеленський.
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