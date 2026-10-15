У Львові жінка народила в таксі дорогою до пологового

Пасажирка таксі отримала рік безплатних поїздок на таксі

У Львові пасажира Uklon народила просто під час поїздки. Мати поспішала до пологового будинку, однак дитина не дочекалася та з’явилася на світ у дорозі. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення компанії Uklon.

З’ясувалося, що для компанії це вже треті пологи, які відбулися в їхньому авто. Нині породілля та новонароджений почуваються добре.

«Ви не повірите, але це сталося знову! Уже втретє під час поїздки з Uklon на світ з’явилася дитина! Цього разу у Львові. Маленький хлопчик так поспішав побачити цей світ, що вирішив не чекати прибуття до пологового будинку. Мама й новонароджений хлопчик почуваються добре. І це найголовніше», – йдеться в повідомленні компанії.

фото: скриншот Threads

Компанія таксі подарувала матері хлопчика рік безкоштовних поїздок на згадку про незвичну подію. Водійку Лесю, яка везла вагітну до лікарні, також відзначили. Жінці подарували автокрісло та рік поїздок без комісії.

«І поки ми всі так чекаємо на хороші новини, одна маленька хороша новина вже з’явилася на світ», – додали в компанії.

До слова, у Києві пасажирка Uklon народила дитину просто в салоні автомобіля під час поїздки до пологового будинку. Хлопчик з'явився на світ у дорозі. Майбутня мама їхала до пологового разом з акушеркою, однак дістатися медзакладу до початку пологів вони не встигли.

Нагадаємо, у Чернівцях медики прийняли пологи у жінки поза лікарнею. Дитина зʼявилася на світ у кареті «швидкої». Коли, до пункту однієї з бригад «швидкої» допомоги підʼїхало авто з вагітною жінкою. Вона страждала від болю понад дві години. Коли медики оглянули її, то зрозуміли, що часу на дорогу до лікарні немає.