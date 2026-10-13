У Києві пролунали вибухи: місто під атакою балістики

Унаслідок атаки на столицю загинула людина, четверо постраждали



Увечері 13 жовтня в Києві пролунали вибухи. Повітряну тривогу в столиці оголосили о 22:40. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний Telegram-канал Повітряних сил.



За кілька хвилин після оголошення тривоги в столиці почали лунати вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляли, що їх було понад десять. Сильне задимлення зафіксовано у Дніпровському районі та на Троєщині.

22:51 Оновлення

За інформацією Віталія Кличка, у Деснянському районі є влучання в дев’ятиповерховий будинок, де виникла пожежа. Екстрені служби прямують на місце. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

23:05 Оновлення

Також у Деснянському районі, внаслідок атаки ворога, палає складська будівля. Екстрені служби прямують на місце. Про це повідомив Віталій Кличко.

23:49 Оновлення

За інформацією прем’єр-міністра України Сергія Корецького, російські війська другий вечір поспіль атакують Київ балістичними ракетами. За його словами, система виявила ракети, коли вони вже наближалися до столиці. Основною ціллю атаки є енергетична інфраструктура, зокрема ТЕЦ-4. Про це Сергій Корецький повідомив у Telegram.

У Деснянському районі зафіксували влучання в багатоповерховий житловий будинок. Пожежа охопила квартири з першого по дев’ятий поверх. Станом на 23:49 було відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих. Триває евакуація мешканців.

У Дарницькому районі уламки впали на територію стадіону, де загорівся газон. За повідомленням мера Києва Віталія Кличка, екстрені служби прямують на місце.

За інформацією очільника столиці, у дев’ятиповерховому будинку, куди влучила ракета, виявили тіло загиблого. Попередньо, відомо про шістьох постраждалих. Із верхніх поверхів будинку евакуюють мешканців. Пожежа охопила квартири з першого по восьмий поверхи. Екстрені служби працюють на місці.

Інформація оновлюється.

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Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1693-й день повномасштабної війни Росії проти України.