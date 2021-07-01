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    Польські рятувальники знайшли у річці тіло 36-річної українки

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    36-річна українка пішла на ріку Равка і не повернулася додому - Польські рятувальники знайшли у річці тіло 36-річної українки

    36-річна українка пішла на ріку Равка і не повернулася додому

    Фото: kajaki-rawka

    Працедавець звернувся до правоохоронці про зникнення українки, коли вона другий день поспіль не вийшла на роботу

    Польські рятувальники та правоохоронці знайшли тіло українки у річці Равка. Про зникнення 36-річної українки повідомив її працедавець, пише Dziennik.pl.

    Як зазначається, польські рятувальники та поліція виявили в ріці Равка у населеному пункті Кужешин поблизу міста Рава Мазовецька померлу громадянку України.

    Так, працедавець звернувся до правоохоронці про зникнення українки, коли вона другий день поспіль не вийшла на роботу. За його словами, в неділю після обіду вона пішла на ріку Равка і не повернулася додому.

    Тож поліція та рятувальники організували пошуки зниклої українки в районі, куди вона пішла. Залучали поліцейський гелікоптер. Під час пошуків у воді виявили тіло жінки і доправили його на берег.

    Місцева прокуратура розпочала слідство у справі загибелі українки. Слідство має встановити причини смерті.

    До слова, з озера в Києві водолази дістали тіло чоловіка.

    Також нещодавно поблизу моста Патона в Києві чоловік випав із екскурсійного теплохода у воду. Це побачили співробітники річкової поліції і врятували чоловіка.

    24 червня столичні рятувальники врятували дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень.

    23 червня у Верблюжій затоці на річці Дніпро в Оболонському районі столиці було виявлено тіло людини.

    Теги: Польща українці смерть на воді потонули поліція річка
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    Польські рятувальники знайшли у річці тіло 36-річної українки