Польські рятувальники знайшли у річці тіло 36-річної українки

36-річна українка пішла на ріку Равка і не повернулася додому

Працедавець звернувся до правоохоронці про зникнення українки, коли вона другий день поспіль не вийшла на роботу

Польські рятувальники та правоохоронці знайшли тіло українки у річці Равка. Про зникнення 36-річної українки повідомив її працедавець, пише Dziennik.pl.

Як зазначається, польські рятувальники та поліція виявили в ріці Равка у населеному пункті Кужешин поблизу міста Рава Мазовецька померлу громадянку України.

Так, працедавець звернувся до правоохоронці про зникнення українки, коли вона другий день поспіль не вийшла на роботу. За його словами, в неділю після обіду вона пішла на ріку Равка і не повернулася додому.

Тож поліція та рятувальники організували пошуки зниклої українки в районі, куди вона пішла. Залучали поліцейський гелікоптер. Під час пошуків у воді виявили тіло жінки і доправили його на берег.

Місцева прокуратура розпочала слідство у справі загибелі українки. Слідство має встановити причини смерті.

До слова, з озера в Києві водолази дістали тіло чоловіка.

Також нещодавно поблизу моста Патона в Києві чоловік випав із екскурсійного теплохода у воду. Це побачили співробітники річкової поліції і врятували чоловіка.

24 червня столичні рятувальники врятували дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень.

23 червня у Верблюжій затоці на річці Дніпро в Оболонському районі столиці було виявлено тіло людини.