З озера в Києві водолази дістали тіло чоловіка

За допомогою водолазно-рятувального спорядження потопельника було доставлено на берег

Тіло потопельника знаходилося на глибині 2 м

У середу, 30 червня, в озері Віра у Святошинському районі столиці було виявлено тіло людини. Інформація про це надійшла до рятувальної служби 17:12, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

По прибуттю рятувальників на глибині 2 м та на відстані 2 м від берегу було виявлено тіло чоловічої статті.

За допомогою водолазно-рятувального спорядження, потопельника було доставлено на берег. Тіло чоловіка передано слідчо-оперативній групі.

Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

Як повідомлялося, із початку року в Києві на воді загинуло 42 особи, 26 осіб врятували поліцейські.

Так, нещодавно поблизу моста Патона в Києві чоловік випав із екскурсійного теплохода у воду. Це побачили співробітники річкової поліції і врятували чоловіка.

24 червня столичні рятувальники врятували дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень.

23 червня у Верблюжій затоці на річці Дніпро в Оболонському районі столиці було виявлено тіло людини.



