  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    З озера в Києві водолази дістали тіло чоловіка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За допомогою водолазно-рятувального спорядження потопельника було доставлено на берег - З озера в Києві водолази дістали тіло чоловіка
    За допомогою водолазно-рятувального спорядження потопельника було доставлено на берег
    Фото: ДСНС

    Тіло потопельника знаходилося на глибині 2 м

    У середу, 30 червня, в озері Віра у Святошинському районі столиці було виявлено тіло людини. Інформація про це надійшла до рятувальної служби 17:12, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    По прибуттю рятувальників на глибині 2 м та на відстані 2 м від берегу було виявлено тіло чоловічої статті.

    За допомогою водолазно-рятувального спорядження, потопельника було доставлено на берег. Тіло чоловіка передано слідчо-оперативній групі.

    Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

    Як повідомлялося, із початку року в Києві на воді загинуло 42 особи, 26 осіб врятували поліцейські.

    Так, нещодавно поблизу моста Патона в Києві чоловік випав із екскурсійного теплохода у воду. Це побачили співробітники річкової поліції і врятували чоловіка.

    24 червня столичні рятувальники врятували дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень.

    23 червня у Верблюжій затоці на річці Дніпро в Оболонському районі столиці було виявлено тіло людини.


    Теги: Київ ДСНС водойма смерть на воді потонули рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З озера в Києві водолази дістали тіло чоловіка