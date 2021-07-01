З озера в Києві водолази дістали тіло чоловіка
Тіло потопельника знаходилося на глибині 2 м
У середу, 30 червня, в озері Віра у Святошинському районі столиці було виявлено тіло людини. Інформація про це надійшла до рятувальної служби 17:12, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місце виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
По прибуттю рятувальників на глибині 2 м та на відстані 2 м від берегу було виявлено тіло чоловічої статті.
За допомогою водолазно-рятувального спорядження, потопельника було доставлено на берег. Тіло чоловіка передано слідчо-оперативній групі.
Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.
Як повідомлялося, із початку року в Києві на воді загинуло 42 особи, 26 осіб врятували поліцейські.
Так, нещодавно поблизу моста Патона в Києві чоловік випав із екскурсійного теплохода у воду. Це побачили співробітники річкової поліції і врятували чоловіка.
24 червня столичні рятувальники врятували дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень.
23 червня у Верблюжій затоці на річці Дніпро в Оболонському районі столиці було виявлено тіло людини.