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    Буде страшенна біда. Екологи застерігають від будівництва водоканалу Гданськ-Херсон

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    Проєкт будівництва міжнародного водного шляху Е40&nbsp;передбачає суттєві зміни в річках і загрожує екосистемі Полісся - Буде страшенна біда. Екологи застерігають від будівництва водоканалу Гданськ-Херсон
    Проєкт будівництва міжнародного водного шляху Е40 передбачає суттєві зміни в річках і загрожує екосистемі Полісся
    Фото з відкритих джерел

    У річки України потраплять нехарактерні види, екосистему буде зруйновано

    Будівництво міжнародного водного шляху E40 Гданськ-Херсон, заплановане Міністерством інфраструктури, може зруйнувати екосистему. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив еколог Олег Листопад.

    Водоканалом планують з’єднати Балтійське і Чорне море, Дніпро і Прип’ять, які представляють собою одну систему, з басейном річки Вісла.

    Листопад зазначив, що на сьогодні Верхня Прип’ять – «це добре збережений комплекс, натуральний, дуже цінний, у відносно хорошому стані». «Якщо цей канал E40 буде побудовано, одним із наслідків буде те, що туди потраплять нехарактерні види для Прип’яті, тож екосистему буде зруйновано», – сказав еколог.

    За його словами, урядовці, перш ніж планувати будівництво Е40, не радились із екологами. «Всі українські екологічні організації, спільноти в один голос застерігають ініціаторів проєкту: не робіть цього, бо буде страшенна біда.

    «Занесення» нових видів – це тільки один штришок з негативу, який принесе реалізація цього проєкту. Міністерство інфраструктури робить вигляд, що не чує нас. Міністерство захисту довкілля каже, що проєкт будівництва каналу не проходив такі процедури, як стратегічна екологічна оцінка і оцінка впливу на довкілля. Самого проєкту як такого нібито не існує, але підкилимно він активно просувається», – розповів Листопад.

    Як повідомлялося, в Україні вже з'явилися нові, непритаманні для неї види фауни. Зокрема, у Дніпрі під Києвом рибалки знайшли зовсім невідомі українцям желеподібні створіння, схожі на затонулі кавуни: мохуватку чудову (Pectinatella magnifica).

    Також нещодавно в озері Мартишів на Осокорках науковці менше ніж за дві години зловили 25 сонячних окунів – екзотичних прибульців із Північної Америки. А у річці Прип’ять з’явилися сомики-кішки, яких раніше можна було побачити хіба що в акваріумах.

    За словами директора Інституту гідробіології, член-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, професора Сергія Афанасьєва, такі зміни є «дуже тривожним сигналом».

    Читайте також: «Ці зміни нічого хорошого не несуть». Еколог Олег Листопад – про появу в Україні нових екзотичних створінь
    Теги: екологія Київ Київщина водойма Міністерство інфраструктури річка
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    Буде страшенна біда. Екологи застерігають від будівництва водоканалу Гданськ-Херсон