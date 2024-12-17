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Помер колишній голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Помер колишній голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет
Дмитро Габінет у 2019 році працював на посаді голови Хмельницької ОДА
фото: Хмельницька ОДА

Поховання Дмитра Габінета відбудеться 18 грудня о 14:30 на кладовищі мікрорайону «Ракове»

Сьогодні, 17 грудня, помер викладач, юрист та колишній очільник Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет. Про це повідомляє Хмельницька ОДА.

«З глибоким сумом повідомляємо, що пішов з життя Дмитро Анатолійович Габінет, український юрист, викладач, голова Хмельницької обласної державної адміністрації 2019-2020 років. Щирі співчуття рідним і близьким», – йдеться у повідомленні.

Помер колишній голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет фото 1

Попрощатися із Дмитром Габінетом можна буде 18 грудня з 12:00 до 14:00 у приміщенні Хмельницької міської ритуальної служби за адресою: м. Хмельницький, вул. Князя Святослава Хороброго, 5-А. Поховання відбудеться о 14:30 на кладовищі мікрорайону «Ракове».

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив співчуття у зв'язку зі смертю Дмитра Габінета. У своєму повідомленні він написав: «Друже, спочивай з Богом».

Помер колишній голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет фото 2
скріншот

Дмитро Габінет народився 9 серпня 1983 року в місті Хмельницький. Закінчив Хмельницький університет управління та права (спеціальність «Правознавство»). З вересня 2006 по вересень 2007 року працював методистом першої категорії відділу виховної роботи Хмельницького університету управління та права.

У вересні 2007 – січні 2008 року Габінет обіймав посаду виконувача обов'язків асистента кафедри теорії та історії держави і права цього ж університету. Згодом працював асистентом кафедри теорії та історії держави і права.

Помер колишній голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет фото 3

Вже із З серпня 2009 по січень 2011 року Дмитро Габінет обіймав посаду старшого викладача кафедри теорії та історії держави і права. У січні 2011 – вересні 2013 року був заступником декана юридичного факультету Хмельницького університету управління та права.

Також Дмитро Габінет працював старшим викладачем кафедри теорії та історії держави і права. Через певний час став виконувати обов'язки доцента кафедри теорії та історії держави і права, а з грудня 2014 по вересень 2015 року був доцентом цієї кафедри.

Помер колишній голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет фото 4

Дмитро Габінет у березні 2017 – вересні 2018 року працював доцентом кафедри економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. З вересня 2018 по жовтень 2019 року обіймав посаду завідувача кафедри права цього ж інституту.

28 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів підтримав призначення Дмитра Габінета на посаду голови Хмельницької ОДА. А 24 листопада 2020 року президент  звільнив його з цієї посади «згідно з поданою ним заявою». На звітній пресконференції колишній очільник облдержадміністрації озвучив свою позицію щодо звільнення.

Теги: Хмельниччина смерть чиновник Хмельницький

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