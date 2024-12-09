Журналісти з'ясували, скільки російських військових загинуло у Сирії за дев'ять років

Лише один росіянин з цієї фотографії залишився живим після відряджень до Сирії

Росія втратила в Сирії десятки фахівців найвищого класу

543 російських військових та співробітників ПВК «Вагнер» загинули в процесі операцій у Сирії з 2015 по 2024 рік. Серед них десятки фахівців із підрозділів: спецназу сил спеціальних операцій, спецназу ФСБ, розвідників ГРУ та військових пілотів. Про це повідомляє ВВС.

Журналісти з'ясували імена всіх загиблих російських військових на основі відкритих джерел: публікацій у ЗМІ, соцмережах, а також даних з цвинтарів і військових меморіалів. Водночас загибель у Сирії 346 співробітників ПВК «Вагнер» вдалося підтвердити на основі відкритих джерел та внутрішніх документів компанії.

Реальні втрати російської сторони в Сирії можуть бути вищими, оскільки зібрані нами дані можуть бути далеко не повними. Офіційно Росія визнала загибель у Сирії 116 своїх військовослужбовців. Остання заява з цього приводу Міноборони зробила навесні 2019 року.

Зазначається, що загалом Росія втратила в Сирії десятки фахівців найвищого класу. Наприклад, відомо про смерть 15 солдатів та офіцерів Сил спеціальних операцій – елітного підрозділу спецназу російських збройних сил.

Також загалом серед загиблих у Сирії російських військових є один генерал-майор, 10 полковників, 15 підполковників, 31 майор і ще 61 офіцер у званні від лейтенанта до капітана.

Нагадаємо, сирійські повстанці захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск. Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджували, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

Після цього прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Раніше аналітики ISW зазначали, що швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії. Кремль звертався до Туреччини за підтримкою для безпечного виходу російського військового контингенту із Сирії.

Як повідомляє Le Figaro, колишній прем'єр-міністр Сирії Ріяд Хіджаб може стати главою уряду країни на перехідний період. Раніше теперішній прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Газі аль-Джалялі заявив, що «Башар Асад одноосібно ухвалював зовнішньополітичні рішення, і вони не обговорювалися з нами». Він зазначив, що подальша зовнішня політика «буде розроблена партією, яка прийде до влади».

До слова, Іран відкрив пряму лінію зв'язку з сирійськими повстанцями після того, як режим президента Сирії Башара Асада було повалено.