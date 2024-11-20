Байден дозволив передачу Україні протипіхотних мін – The Washington Post

Передача Україні протипіхотних мін може суттєво змінити розстановку сил на фронті

Двоє американських посадовців повідомили, що президент США Джо Байден дозволив передати Україні протипіхотні міни. Цей крок має на меті посилити оборону Києва перед наступом російських військ, однак викликав критику з боку організацій, які виступають за контроль над озброєнням. Про це пише видання The Washington Post.

Рішення було ухвалене невдовзі після дозволу Білого дому надання Україні потужних ракетних систем далекого радіусу дії для ударів по території Росії. Цей крок є частиною термінових заходів, спрямованих на підтримку Києва в умовах загострення військового протистояння.

«Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва відповість на ракетні удари, здійснені за допомогою тактичної ракетної системи ATACMS. Надання протипіхотних мін також викликає суперечки, хоча серед іншої аудиторії: понад 160 країн підписали міжнародну угоду, яка забороняє їх використання через загрозу для цивільного населення. Однак Україна прагнула отримати ці міни, оскільки після початку вторгнення Росія активно застосовувала їх на лінії фронту, перешкоджаючи просуванню українських військ», – зазначається у статті.

«Російські війська атакують українські оборонні позиції на сході, не зважаючи на втрати», – сказав один із посадовців. «Через це українці зазнають значних втрат, і дедалі більше міст ризикує потрапити під контроль Росії. Ці міни створені для протидії саме таким загрозам», – додав він.

«У поєднанні з іншими боєприпасами, які ми вже надали Україні, міни повинні посилити ефективність оборони», – підкреслив чиновник.

Байден тривалий час не схвалював постачання мін через побоювання, висловлені як всередині його адміністрації, так і з боку прихильників заборони мін, які наголошують на високому ризику для цивільних. Проте успіхи Росії на полі бою в останні місяці змусили Білий дім шукати нові способи підтримки Києва, особливо на тлі перемоги Дональда Трампа на виборах, який обіцяв швидко завершити конфлікт.

За словами одного з посадовців, використання мін буде обмежене територією України, зокрема на сході країни. Російські війська досягли значних успіхів у Донецькій області, просуваючись найшвидшими темпами з 2022 року. Українським силам було складно зміцнити оборонні позиції через постійні атаки безпілотників та невеликих штурмових груп. Міни могли б допомогти уповільнити ворога та спрямувати його в зони, де він стане вразливим для артилерії та ракетних ударів.

Ані Росія, ані США не є сторонами Оттавської конвенції, також відомої як Договір про заборону мін, яка забороняє їх використання та передачу. У 2022 році Байден відновив політику часів Обами, яка обмежує використання протипіхотних мін лише територією Корейського півострова.

Один український чиновник привітав будь-які зміни політики, попри потенційні ризики, пов’язані з широким розміщенням зброї.

«Росія все одно використовує їх», – сказав чиновник на умовах анонімності через делікатність теми.

Але деякі правозахисники заявили, що рішення США надати протипіхотні міни Україні, яка підписала Угоду про заборону мін, є чорною плямою проти Вашингтона.

«Це шокувальний і руйнівний розвиток подій», – сказала Мері Варехем, заступник директора відділу криз, конфліктів і озброєнь правозахисної групи Human Rights Watch, яка заявила, що навіть нестійкі міни становлять ризик для цивільного населення, вимагають складних зусиль з очищення та не завжди надійно дезактивовано.

У 2020 році адміністрація Трампа змінила політику епохи Обами, вказавши на необхідність стратегічного використання мін для протидії супротивникам, таким як Росія та Китай, і викликала різке засудження з боку прихильників контролю над озброєннями.

До слова, Російська Федерація змогла збити лише дві з восьми ракет Atacms, які Україна випустила по російській території в ніч проти 19 листопада. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

19 листопада, вперше ЗСУ завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США. Про це повідомляють численні ЗМІ, зокрема Reuters та CNN з посиланням на чиновників США.

До слова, помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив інформацію про те, що президент США Джо Байден дозволив Україні атакувати об'єкти на території Росії американською зброєю.