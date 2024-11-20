Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден дозволив передачу Україні протипіхотних мін – The Washington Post

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Байден дозволив передачу Україні протипіхотних мін – The Washington Post
Байден дозволив передачу мін Україні
фото з відкритих джерел

Передача Україні протипіхотних мін може суттєво змінити розстановку сил на фронті

Двоє американських посадовців повідомили, що президент США Джо Байден дозволив передати Україні протипіхотні міни. Цей крок має на меті посилити оборону Києва перед наступом російських військ, однак викликав критику з боку організацій, які виступають за контроль над озброєнням. Про це пише видання The Washington Post.

Рішення було ухвалене невдовзі після дозволу Білого дому надання Україні потужних ракетних систем далекого радіусу дії для ударів по території Росії. Цей крок є частиною термінових заходів, спрямованих на підтримку Києва в умовах загострення військового протистояння.

«Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва відповість на ракетні удари, здійснені за допомогою тактичної ракетної системи ATACMS. Надання протипіхотних мін також викликає суперечки, хоча серед іншої аудиторії: понад 160 країн підписали міжнародну угоду, яка забороняє їх використання через загрозу для цивільного населення. Однак Україна прагнула отримати ці міни, оскільки після початку вторгнення Росія активно застосовувала їх на лінії фронту, перешкоджаючи просуванню українських військ», – зазначається у статті.

«Російські війська атакують українські оборонні позиції на сході, не зважаючи на втрати», – сказав один із посадовців. «Через це українці зазнають значних втрат, і дедалі більше міст ризикує потрапити під контроль Росії. Ці міни створені для протидії саме таким загрозам», – додав він.

«У поєднанні з іншими боєприпасами, які ми вже надали Україні, міни повинні посилити ефективність оборони», – підкреслив чиновник.

Байден тривалий час не схвалював постачання мін через побоювання, висловлені як всередині його адміністрації, так і з боку прихильників заборони мін, які наголошують на високому ризику для цивільних. Проте успіхи Росії на полі бою в останні місяці змусили Білий дім шукати нові способи підтримки Києва, особливо на тлі перемоги Дональда Трампа на виборах, який обіцяв швидко завершити конфлікт.

За словами одного з посадовців, використання мін буде обмежене територією України, зокрема на сході країни. Російські війська досягли значних успіхів у Донецькій області, просуваючись найшвидшими темпами з 2022 року. Українським силам було складно зміцнити оборонні позиції через постійні атаки безпілотників та невеликих штурмових груп. Міни могли б допомогти уповільнити ворога та спрямувати його в зони, де він стане вразливим для артилерії та ракетних ударів.

Ані Росія, ані США не є сторонами Оттавської конвенції, також відомої як Договір про заборону мін, яка забороняє їх використання та передачу. У 2022 році Байден відновив політику часів Обами, яка обмежує використання протипіхотних мін лише територією Корейського півострова.

Один український чиновник привітав будь-які зміни політики, попри потенційні ризики, пов’язані з широким розміщенням зброї.

«Росія все одно використовує їх», – сказав чиновник на умовах анонімності через делікатність теми.

Але деякі правозахисники заявили, що рішення США надати протипіхотні міни Україні, яка підписала Угоду про заборону мін, є чорною плямою проти Вашингтона.

«Це шокувальний і руйнівний розвиток подій», – сказала Мері Варехем, заступник директора відділу криз, конфліктів і озброєнь правозахисної групи Human Rights Watch, яка заявила, що навіть нестійкі міни становлять ризик для цивільного населення, вимагають складних зусиль з очищення та не завжди надійно дезактивовано.

У 2020 році адміністрація Трампа змінила політику епохи Обами, вказавши на необхідність стратегічного використання мін для протидії супротивникам, таким як Росія та Китай, і викликала різке засудження з боку прихильників контролю над озброєннями.

До слова, Російська Федерація змогла збити лише дві з восьми ракет Atacms, які Україна випустила по російській території в ніч проти 19 листопада. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

19 листопада, вперше ЗСУ завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США. Про це повідомляють численні ЗМІ, зокрема Reuters та CNN з посиланням на чиновників США.

До слова, помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив інформацію про те, що президент США Джо Байден дозволив Україні атакувати об'єкти на території Росії американською зброєю.

Читайте також:

Теги: росія правозахисники Китай путін чиновник українці Україна президент населення Москва втрати конфлікт США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська металургія потребує рівних умов для конкуренції на ринку ЄС – Метінвест
Італійські виробники сталевої продукції купують дешевий напівфабрикат в Росії
11 листопада, 14:16
Які дії демократів призвели до провалу
Які стратегічні помилки демократів визначили результат виборів у США
7 листопада, 15:19
Окупанти проводять на українських територіях пропагандистські навчання
Росіяни створюють центри «русифікації» на окупованих територіях – Центр нацспротиву
7 листопада, 00:27
З 11 листопада Київський національний університет імені Тараса Шевченка офіційно припиняє використання месенджера Telegram
Заборона Telegram. Які університети обмежили використання месенджера
6 листопада, 13:42
Місцева влада у Польщі облаштовує місця для українців перед зимовим сезоном
Польща очікує на нову хвилю біженців з України
1 листопада, 06:40
«Дія» отримала нагороду за шлюб онлайн
«Дію» визнано одним із найкращих винаходів світу за версією журналу Time
30 жовтня, 19:29
Фіцо: «Я вважатиму за честь приїхати до Москви для участі у святкуванні 80-річчя закінчення Другої світової війни»
Фіцо заявив, що з радістю приїхав би в Москву на парад 9 травня
30 жовтня, 14:22
ЗСУ вперше вдарили по військових КНДР у Курській області – El Pais
ЗСУ вперше вдарили по військових КНДР у Курській області – El Pais
29 жовтня, 18:09
За даними опитувань, взяти участь у голосування планують трохи більше 30% громадян
Сьоме голосування за чотири роки. У Болгарії розпочалися парламентські вибори
27 жовтня, 08:31

Політика

The Times назвала кількість далекобійних ракет Аtaсms, які має Україна
The Times назвала кількість далекобійних ракет Аtaсms, які має Україна
Байден дозволив передачу Україні протипіхотних мін – The Washington Post
Байден дозволив передачу Україні протипіхотних мін – The Washington Post
Компанія Маска SpaceX запустила ракету: Трамп особисто спостерігав
Компанія Маска SpaceX запустила ракету: Трамп особисто спостерігав
Ворота героїв у Відні підсвітили національними кольорами України
Ворота героїв у Відні підсвітили національними кольорами України
«Путін не має милосердя»: президент Австрії закликав припинити війну
«Путін не має милосердя»: президент Австрії закликав припинити війну
Росіяни скаржаться на масову атаку безпілотників по всій країні
Росіяни скаржаться на масову атаку безпілотників по всій країні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 листопада 2024
29K
Російський полк 20-ї мотострілецької дивізії дезертував з фронту: названо кількість солдат
18K
Зеленський повідомив про приємний сюрприз для школярів із наступного року
15K
Правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів: затримано посадовців МСЕК
7580
Втрати ворога станом на 19 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Росіяни увійшли в центр Часового Яру, збірна України з футболу вийшла в плей-оф Ліги націй: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Потепління та дощі: прогноз погоди на 20 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві третя тривога за ніч
Сьогодні, 05:37
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мінлива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua