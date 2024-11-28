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Уламки збитої ракети пошкодили об’єкт енергетики на Хмельниччині

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Уламки збитої ракети пошкодили об’єкт енергетики на Хмельниччині
Cлідчо-оперативна група встановлює ці боєприпаси і яким чином було завдано шкоди
фото: Головне управління ДСНС у Хмельницькій області, Facebook

Під час ворожрї атаки сили протиповітряної оборони на Хмельниччині збили шість ворожих ракет

На Хмельниччині під час роботи протиповітряної оборони сьогодны воанці, 28 листопада, уламки збитої російської ракети пошкодили об’єкт енергетики. Про це в телеефірі розповів начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Він повідомив, що під час ворожрї атаки сили протиповітряної оборони збили шість ракет. 

«На щастя, немає постраждалих. Маємо пошкодження у приватному домоволодінні, де пошкоджені господарча будівля та дах одного з будинків. Крім того, зазнав пошкоджень один з об’єктів енергопостачання. Внаслідок збиття ракети її уламки завдали йому пошкоджень», – зазначив Тюрін.

Зараз слідчо-оперативна група встановлює ці боєприпаси і яким чином було завдано шкоди.

За словами начальника Хмельницької ОВА, електропостачання в області вже почали відновлювати. Частина котелень працює на генераторах і когенераційних установках. У деяких громадах тепло і воду подають почергово. 

Тюрін додав, що за попередніми оцінками, електропостачання планують відновити в усі знеструмлені населені пункти Хмельниччини до кінця дня.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95.

Зазначимо, російські війська знову атакували українську енергосистему, було запроваджено аварійні відключення електроенергії. На Львівщині без світла перебувають понад 500 тис. людей.

Як зазначив гендиректор Yasno, за прогнозом від «Укренерго» екстрені відключення світла триватимуть до 20:00.

Раніше стало відомо, що в декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків ракет.

Як повідомлялося, під час масованого удару ворога 28 листопада постраждала Волинь. Також Російська Федерація атакувала Вінницьку область. Унаслідок ракетної атаки є поранена. Також пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль.

До слова, російська армія вранці 28 листопада завдала ракетного удару по Сумській області. Під удар потрапила інфраструктура Шосткинської громади. На місці працюють усі служби, наслідки атаки уточнюються.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на масовану ворожу атаку по Україні. За словами очільника нашої держави, ключовою ціллю РФ стала енергетика. Як зазначив президент, загалом Росія випустила близько 100 ударних дронів та понад 90 ракет різних типів. У кількох областях зафіксовані удари «Калібрами» з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі.

Теги: енергетика обстріл Хмельниччина боєприпаси

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