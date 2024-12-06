Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Варшава провела підрахунок українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Варшава провела підрахунок українських біженців
Частина українців повернулась з Польщі додому
фото: Pawel Kuczynski

Мер Тшасковський: у Варшаві залишилося близько 150 тисяч біженців з України

У столиці Польщі наразі залишилося близько 150 тис. українських біженців, заявив мер Варшави Рафал Тшасковський. Про це пише Onet Wiadomości.

За його словами, останніми роками до міста прибуло 350 тис. громадян України, більше половини з яких уже залишили його. Мер закликав бути готовими до того, що частина українців, які залишилися, більше не поїдуть.

«У Польщу останніми роками приїхали понад два мільйони українців, до Варшави приїхали на піковий момент 350 тис. українців, з яких зараз у нас залишається близько 150 тис.», – сказав чиновник.

До слова, у Люблінському воєводстві Польщі готуються прийняти чергову хвилю українських біженців. Люблінський воєвода Кшиштоф Коморський заявив, що за потреби підконтрольний йому регіон готовий до відновлення роботи пунктів прийому біженців протягом 1-2 діб. Він зазначив, що Люблінщина готова до швидкого реагування на ситуацію, якщо потік українців до Польщі знову збільшиться. 

Читайте також:

Теги: соціум чиновник українці Польша біженці Рафал Тшасковський Варшава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки, згідно з якою кожен українець зможе отримати 1 тис. грн
«Тисяча Зеленського». Українські банки попередили клієнтів про нову шахрайську схему
13 листопада, 10:14
Стрес, зазначає Богдана Мурашова, може спричинити порушення метаболічних процесів
Ендокринолог пояснила, чому українці товстішають під час війни
5 листопада, 21:30
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі соціальний проєкт
3 грудня, 15:58
Уряд спрямував до Ради законопроєкт, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини
Шмигаль розповів про нову систему, що змінить МСЕК
12 листопада, 18:18
Правоохоронці затримали командира військової частини
Змушував підлеглих будувати будинки. На Дніпропетровщині викрито командира військової частини
15 листопада, 15:44
Трамп має намір фундаментально переглянути співпрацю з союзниками по НАТО
Що передбачає мирна угода Трампа для України: версія CNN
17 листопада, 18:26
Від 24 лютого 2022 року на війні загинуло менше 80 тисяч українців
Зеленський розкрив втрати українців у війні
2 грудня, 22:19
Засідання НАТО буде зосереджене на посиленні підтримки України
НАТО не готові запросити Україну до членства на найближчому засіданні – Reuters
3 грудня, 08:13
Генерал Збройних сил України Сергій Кривонос розповів про випадки СЗЧ
Генерал Кривонос пояснив, чому військові самовільно залишають свої частини
3 грудня, 11:55

Соціум

Варшава провела підрахунок українських біженців
Варшава провела підрахунок українських біженців
Скільки ракет «Орєшнік» Росія може виробляти на рік: прогноз Defense Express 
Скільки ракет «Орєшнік» Росія може виробляти на рік: прогноз Defense Express 
Вперше у Великій Британії імʼя Мухаммед стало найпопулярнішим для хлопчиків
Вперше у Великій Британії імʼя Мухаммед стало найпопулярнішим для хлопчиків
«Дає заспокійливе тепло». Названо колір 2025 року
«Дає заспокійливе тепло». Названо колір 2025 року
У Росії – ажіотаж на труни. З 2022 року ціни зросли на 74%
У Росії – ажіотаж на труни. З 2022 року ціни зросли на 74%
Ексглава МЗС Кулеба знайшов нову роботу
Ексглава МЗС Кулеба знайшов нову роботу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 грудня: ситуація на фронті
47K
Кадиров опублікував відео з полоненими: чому українці радіють
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 грудня 2024
41K
У ластах намагався перепливти Дніпро. Затримано ексчиновника, завербованого ФСБ
15K
Президентка Грузії прокоментувала українські санкції
7811
Російські хакери захопили українські телеканали

Новини

6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
4 грудня, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
4 грудня, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 грудня, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
3 грудня, 15:58

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua