Варшава провела підрахунок українських біженців

Мер Тшасковський: у Варшаві залишилося близько 150 тисяч біженців з України

У столиці Польщі наразі залишилося близько 150 тис. українських біженців, заявив мер Варшави Рафал Тшасковський. Про це пише Onet Wiadomości.

За його словами, останніми роками до міста прибуло 350 тис. громадян України, більше половини з яких уже залишили його. Мер закликав бути готовими до того, що частина українців, які залишилися, більше не поїдуть.

«У Польщу останніми роками приїхали понад два мільйони українців, до Варшави приїхали на піковий момент 350 тис. українців, з яких зараз у нас залишається близько 150 тис.», – сказав чиновник.

До слова, у Люблінському воєводстві Польщі готуються прийняти чергову хвилю українських біженців. Люблінський воєвода Кшиштоф Коморський заявив, що за потреби підконтрольний йому регіон готовий до відновлення роботи пунктів прийому біженців протягом 1-2 діб. Він зазначив, що Люблінщина готова до швидкого реагування на ситуацію, якщо потік українців до Польщі знову збільшиться.