У столиці дерево впало на людину

За інформацією соцмереж, трагедія сталась на Лукʼянівці

Сьогодні, 20 листопада, через сильні пориви вітру, у столиці дерево впала на людину. Про це повідомляє телеканал Київ 24.

За інформацією соцмереж, трагедія сталась на Лукʼянівці. Ймовірно, дерево упало через сильний вітер, про який попереджали киян. Як зазначається, людина загинула на місці.

Столична влада нагадує, що під час сильного вітру слід дотримуватись таких правил:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;

у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: 044-272-40-18.

Також коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

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За прогнозом синоптиків, завтра весь день буде хмарно. Вночі очікується значний, вдень – помірний дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Т