Смертельна ДТП на Львівщині: підозрюваним обрано запобіжні заходи

За даними слідства, причиною ДТП є те, що чоловік, керуючий автомобілем BMW у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автопоїздом DAF

Підозрюваному у скоєнні смертельного ДТП на Львівщині, яке забрало життя семи людей, обрано запобіжний захід. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зокрема, 24-річному мешканцю Львівського району повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підозру також повідомлено 31-річному пасажиру автівки, якому інкримінують ненадання допомоги потерпілим, що перебували у небезпечному для життя стані, та неповідомлення про це відповідним органам, що спричинило смерть людей (ч. 3 ст. 136 КК України). Його триматимуть під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, трагедія сталася вранці 15 грудня поблизу села Чижиків.

За даними слідства, підозрюваний, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автопоїздом DAF. Внаслідок цього некерована вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Водій BMW разом із пасажиром залишили місце події.

В результаті ДТП загинули семеро пасажирів мікроавтобуса. Водії автопоїзда і мікроавтобуса, а також пасажирка останнього отримали травми й були госпіталізовані.

Наразі тривають слідчі дії, призначено низку експертиз.