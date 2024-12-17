Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Смертельна ДТП на Львівщині: підозрюваним обрано запобіжні заходи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Смертельна ДТП на Львівщині: підозрюваним обрано запобіжні заходи
Трагедія сталася вранці 15 грудня поблизу села Чижиків
фото: Львівська обласна прокуратура

За даними слідства, причиною ДТП є те, що чоловік, керуючий автомобілем BMW у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автопоїздом DAF

Підозрюваному у скоєнні смертельного ДТП на Львівщині, яке забрало життя семи людей, обрано запобіжний захід. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зокрема, 24-річному мешканцю Львівського району повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підозру також повідомлено 31-річному пасажиру автівки, якому інкримінують ненадання допомоги потерпілим, що перебували у небезпечному для життя стані, та неповідомлення про це відповідним органам, що спричинило смерть людей (ч. 3 ст. 136 КК України). Його триматимуть під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, трагедія сталася вранці 15 грудня поблизу села Чижиків.

За даними слідства, підозрюваний, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автопоїздом DAF. Внаслідок цього некерована вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Водій BMW разом із пасажиром залишили місце події.

В результаті ДТП загинули семеро пасажирів мікроавтобуса. Водії автопоїзда і мікроавтобуса, а також пасажирка останнього отримали травми й були госпіталізовані.

Наразі тривають слідчі дії, призначено низку експертиз.

Читайте також:

Теги: ДТП суд Львівщина смерть водій Mercedes

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обвинувачений може оскаржити вирок в апеляційній інстанції
Смертельна ДТП у Харкові: суд виніс вирок 16-річному водію
29 листопада, 13:23
ДТП у Хмельницькому: попередньо, пошкоджено ще два транспортні засоби
У Хмельницькому нетверезий водій BMW в'їхав у зупинку. Троє жінок загинули
18 листопада, 09:25
Мінімум десять дітей постраждало унаслідок ДТП
Шокуюча ДТП у Китаї: водій на позашляховику в'їхав у натовп школярів
19 листопада, 11:11
Підозрюваний водій у залі суду, 20 листопада 2024, Хмельницький
Смертельна ДТП на зупинці у Хмельницькому: суд обрав запобіжний захід підозрюваному
20 листопада, 10:46
У Києві сталася смертельна ДТП (відео)
У Києві сталася смертельна ДТП (відео)
1 грудня, 00:43
Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди та дані усіх учасників
Масштабна ДТП поблизу Львова: семеро осіб загинули, ще троє травмовані (фото)
15 грудня, 11:02
Триває досудове розслідування
ДТП із сімома загиблими у Львові: підозрюваний напідпитку втік з місця події
15 грудня, 14:35
Аварію спричинив водій BMW, 24-річний мешканець Львівського району, який виїхав на зустрічну смугу
Наймолодшій загиблій 17 років: поліція встановила особи всіх учасників моторошної ДТП біля Львова
15 грудня, 17:13
Рената поверталася з-за кордону додому
У масштабній ДТП біля Львова загинула донька української співачки
15 грудня, 22:26

Кримінал

Смертельна ДТП на Львівщині: підозрюваним обрано запобіжні заходи
Смертельна ДТП на Львівщині: підозрюваним обрано запобіжні заходи
Теракт у Дніпрі: підозрюваному обрано запобіжний захід
Теракт у Дніпрі: підозрюваному обрано запобіжний захід
ВАКС зняв електронний браслет з голови Антимонопольного комітету Кириленка
ВАКС зняв електронний браслет з голови Антимонопольного комітету Кириленка
Затримано неповнолітніх агентів РФ, які здійснили теракт у Харкові
Затримано неповнолітніх агентів РФ, які здійснили теракт у Харкові
На Майдані Незалежності чоловік пошкодив прапори та фото полеглих військових
На Майдані Незалежності чоловік пошкодив прапори та фото полеглих військових
На Рівненщині чоловік стріляв у натовп із автомата, є поранені
На Рівненщині чоловік стріляв у натовп із автомата, є поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 грудня: ситуація на фронті
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 грудня 2024
30K
Прогноз магнітних бур на 16-18 грудня: якою буде сонячна активність
30K
Путін відмовляється зупинятися: нові заяви диктатора про посилення наступу на Україну
29K
Економіка Німеччини наближається до точки неповернення – Bloomberg
24K
Вивозив гроші до Росії літаками: Financial Times розкрила схему Асада

Новини

17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
14 грудня, 23:04

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua