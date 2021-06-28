Зеленський підписав закон про «Податок на Google»: деталі

Великі іноземні ІТ-компанії будуть зобов'язані реєструвати представництво в Україні й сплачувати податок на додану вартість від своїх доходів

Президент Володимир Зеленський підписав закон, за яким іноземні інтернет-компанії платитимуть 20% ПДВ в Україні. Так званий закон «Про податок на Google» Рада схвалила на початку червня. Про це повідомляє пресслужба президента.

Документ визначає особливий порядок оподаткування податком на додану вартість компаній-нерезидентів, що надають електронні послуги особам, які проживають на території України. Це дасть змогу збільшити надходження до державного бюджету від ПДВ.

Такі правила оподаткування вже стають звичною практикою в іноземних державах, наприклад у країнах Європейського Союзу, Австралії, Білорусі, Казахстані тощо.

Так, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги, будуть зобов'язані зареєструватися платниками податку на додану вартість за спрощеною процедурою через спеціальний електронний сервіс, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.

Нерезиденти складатимуть спрощену звітність в електронній формі державною або англійською мовою.

Водночас, згідно з документом, від сплати ПДВ звільняються операції з постачання послуг з дистанційного навчання через Інтернет, якщо ця мережа використовується виключно як засіб комунікації між викладачем і слухачем.

Також від податку на додану вартість звільнено операції з постачання освітніх послуг шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет з галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, якщо їхнє проведення та надання не потребує участі людини.

З 1 січня 2022 року скасовується ПДВ при оплаті українськими компаніями послуг з виробництва або розповсюдження реклами за кордоном.

Нагадаємо, Рада схвалила цей проєкт закону за основу в середині лютого.

Додамо, що деякі країни вже ввели так званий «податок на Google»:

Так званий «податок на Google», який запроваджує оподаткування транснаціональних компаній, може принести до трьох мільярдів надходжень до бюджету щороку. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.