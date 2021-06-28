Зеленський хоче завтра стати звичайним громадянином

Президент запустив флешмоб на підтримку збірної України з футболу

Володимир Зеленський запустив флешмоб на підтримку збірної України з футболу. Про це він написав у соцмережах.

У своєму відео він звернувся до футболістів української збірної та наголосив, що завтра буде «звичайним громадянином України», який буде вболівати усі 90 хвилин матчу та навіть співати гімн України.

«Я буду разом з тобою кричати після кожного гострого моменту, мені буде дуже боляче через кожну підніжку і я буду радіти кожному забитому голу», – наголосив президент.

Він додав у зверненні до збірної, що на полі їх буде не 11, а 40 мільйонів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

«Долучайся до флешмобу! Запиши відео на підтримку збірної України з футболу, щоб наші хлопці знали», – закликав президент.

Нагадаємо, що Україна вперше в історії вийшла в плей-оф Євро-2020.

1/8 фіналу гратимуть протягом 26-29 червня.

Чвертьфінали зіграють 2-3 липня.

Півфінали заплановані на 6 та 7 липня (обидва матчі на 22:00 у Лондоні).

Фінал – 11 липня (неділя) на 22:00 у Лондоні