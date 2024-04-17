Помірні дощі та 21° тепла: прогноз погоди на 17 квітня

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень 8-13°

На Київщині вдень місцями значний дощ

17 квітня в Україні очікуються помірні дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні, крім південно-східної частини, хмарно, помірні дощі, вдень на півночі країни, Вінниччині та Черкащині місцями значні дощі. Вітер переважно північний, 5-10 м/с; на півдні та сході країни південно-західний, 7-12 м/с, вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 4-9°, вдень 8-13°; на решті території вночі 10-15°, вдень 21-26°, на Полтавщині та Кіровоградщині 17-22°.

На високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний мокрий сніг; температура протягом доби близько 0°.

На Київщині хмарно. Помірний, вдень місцями значний дощ. Вітер переважно північний, 7-10 м/с.

Температура по області вночі 4-9°, вдень 8-13°; у Києві вночі 7-9°, вдень близько 10°.