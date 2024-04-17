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17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 квітня День пожежної охорони України
фото з відкритих джерел

17 квітня не можна рубати домашню птицю

17 квітня відзначається День пожежної охорони України, Міжнародний день кави. Віряни вшановують пам’ять священномученика Симеона, єпископа Перського та преподобного Акакія.

День пожежної охорони України

17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Кожного року 17 квітня Україна відзначає офіційне професійне свято – День пожежної охорони. Подію започаткували у 1995 році, але спочатку відзначали 29 січня. Згодом, у 2013 році, дату святкування змінили.

Міжнародний день кави

17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щорічно 17 квітня відзначаємо свято ароматного та улюбленого багатьма напою – Міжнародний день кави (або День еспресо). Дата святкування обрана на честь дати отримання патенту італійцем Ачиль Гаджіа на створення кавоварок, що відбулось цього дня у 1938 році. Виготовлення еспресо-машини здійснилось у 1901 році завдяки, знову ж таки італійцю, Луїджі Беццера.

Яке сьогодні релігійне свято

17 квітня в церковному календарі – День священномученика Симеона, єпископа Перського та преподобного Акакія.

У Малій Вірменії, в місті Мелитині, був дуже благочестивий і ревний єпископ, що звався Отрій, який на Другому Вселенському соборі в Царгороді (381 р.) разом зі святим Григорієм Богословом найревніше боронив чистоту Христової віри від єресі духоборців. Одна благочестива родина привела до нього свого сина Акакія. Батьки просили, щоб владика прийняв його для прислуговування в церкві, бо ще з лона матері був він присвячений Богу. Хлопець був взірцем невинности та благочестя і з літами став клириком та провідником для душ братів своїх. У нього навчався письма святий Євтимій Великий, бо ж і цього святого виховував єпископ Отрій. З часом Акакія висвятили на священник, а після смерти Отрія його вибрали на єпископа Мелитини. Життя його було таке святе, що Бог дав йому ласку творити чуда. Так, за його молитвою відступила страшна засуха, а іншого разу велика повінь – і діялося це в такий чудесний спосіб, що всі в тому бачили незвичайну Божу ласку. Милосердний до вбогих, святий Акакій зробив зі свого дому шпиталь, в якому сам і прислуговував хворим. Він брав участь у Третьому Вселенському соборі в Ефесі (431 р.). Помер 440 р. у великій святості, проживши довгий вік. Тіло його поховали при гробі святого Полієвкта.

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Що не можна робити цього дня

  • У цей день не можна рубати домашню птицю.
  • Не можна рубати дерева і ламати гілки на них, але можна збирати хмиз.

Народні прикмети

  • дивилися, який сьогодні день: вдарив мороз – чекайте на багатий урожай пшениці;
  • якщо піднявся вітер, то літо буде прохолодним;
  • повільні і темні хмари до проливних дощів;
  • на вільсі багато сережок висить – буде багатий урожай вівса.

Пам’ятні події 17 квітня

  • 1492 – Христофор Колумб підписав контракт із королями Іспанії, зобов'язавшись відкрити новий морський шлях в Індію.
  • 1839 – після розпаду федерації республік Центральної Америки утворилася держава Гватемала.
  • 1895 – підписано Сімоносекський договір, який завершив першу японсько-китайську війну.
  • 1941 – Югославія капітулювала у Другій Світовій Війні.
  • 1961 – Близько півтори тисячі кубинських емігрантів, противників режиму Фіделя Кастро, котрі пройшли вишкіл у військових таборах ЦРУ, здійснили невдалу спробу висадитись на Кубі в бухті Свиней (район Плайя-Хірон).
  • 1991 – Верховна Рада Української РСР прийняла закон про реабілітацію жертв політичних репресій.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.

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Теги: свята традиції свято

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