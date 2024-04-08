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Працівникам телемарафону збережено бронювання від мобілізації

Катерина Іванова
glavcom.ua
Працівникам телемарафону збережено бронювання від мобілізації
фото з відкритих джерел

Мінкультури підтвердило телеканалам, які беруть участь у телемарафоні «Єдині новини», статус критично важливих для функціонування економіки

Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило, що для працівників телеканалів, які беруть участь у телемарафоні «Єдині новини», зберігається бронювання від мобілізації. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з наказами Мінкультури, встановлено, що ТОВ «Ми-Україна» (телеканал «Ми-Україна»), ТОВ «ТРК «Студія 1+1» (телеканал «1+1»), ТОВ «МК ТРК» (телеканал ICTV), ПрАТ «Телеканал «Інтер» (телеканал «Інтер»), державне підприємство «Парламентський телеканал «Рада» (телеканал «Рада») та Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (телеканал «Суспільні новини») відповідають критеріям підприємства, установи та організації, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, і підтвердило цей статус.

Також з початку 2024 року такий статус надано та підтверджено:

  • представництву Британської телерадіомовної корпорації (ВВС);
  • Українському національному інформаційному агентству «Укрінформ»;
  • ТОВ «Новий канал»;
  • ТОВ «Старлайн медіа»;
  • ТОВ «Телеканал СТБ»;
  • ТОВ «Хмарочос медіа»;
  • ТОВ «УНІАН ТБ»;
  • представництву Deutsche Welle;
  • ПрАТ «ТК «ТЕТ»;
  • ТОВ «ТРК «НБМ»;
  • Національній спілці журналістів України та низці інших підприємств, установ та організацій у сфері відання Мінкультури.

Як повідомлялося, у січні 2024 року в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних підприємств, установ і організацій, неможливе й не відбувається.

Водночас Карандєєв зазначив, що в кожному закладі культури та інформаційної сфери, який належить до стратегічного напряму, відомство забезпечило бронювання 50% військовозобов'язаних.

Станом на лютий 2024 року в Україні було 143 підприємства, установи та організації у сфері культури та інформаційної політики, які є критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

До слова, державне підприємство «Парламентський телеканал «Рада» 2 січня уклало договір зі столичним ТОВ «Кінокіт» на виробництво телепрограм для цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UAразом». Загальна вартість контракту – 104,9 млн грн.

Навесні державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» без тендерів роздало пів мільярда гривень на створення інформаційних програм і матеріалів для марафону. Третину від цієї суми (146,72 млн грн) отримало ТОВ «Ми – Україна». Офіційно за цією молодою фірмою стоять колишні журналісти медіахолдингу олігарха Ріната Ахметова.

Нагадаємо, міжнародна фінансова допомога скорочується, тож якщо цьогоріч єдиний телевізійний марафон не змінить формат, і в людей не відновиться довіра до нього, треба буде думати над його завершенням. Про це розповів народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

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Теги: Міністерство культури депутат олігархи Інтер Україна населення Ярослав Юрчишин телеканал ICTV Єдині новини Ростислав Карандєєв марафон

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