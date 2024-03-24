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Стало відомо, коли Конгрес США може проголосувати за допомогу Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Стало відомо, коли Конгрес США може проголосувати за допомогу Україні
Конгрес розуміє питання нацбезпеки і знає, наскільки допомога Україні є важливою
фото з відкритих джерел

Спікер Джонсон має намір внести відповідний законопроєкт на голосування після Великодня

Голова Комітету Палати представників США в закордонних справах республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон має намір винести на голосування законопроєкт, який передбачає допомогу для України після Великодня. Про це він сказав у програмі Face the Nation американського телеканалу CBS News.

«Він (Джонсон, – ред.) має намір винести цей (законопроєкт із допомогою для України, – ред.) на розгляд після Великодня (31 березня, – ред.), і ми працюємо над цим законопроєктом», – сказав Маккол.

На питання журналістки, чи може це статися вже 9 квітня, він відповів, що хотів, би щоб цей законопроєкт проголосували «якомога швидше».

«Ситуація в Україні є дуже важкою. Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, і дозволимо Путіну заволодіти Україною, Молдовою та Грузією, це послабить США», – додав Маккол.

За його словами, спікер Джонсон розуміє питання нацбезпеки, і він знає, наскільки цей законопроєкт є важливим.

Нагадаємо, Сенат США схвалив фінансування уряду на 1,2 трлн доларів. Законопроєкт підтримали 74 сенатори, 24 голосували «проти». Сенат затвердив бюджет за кілька годин після того, як гроші на функціонування уряду фактично закінчилися.

Учора Палата представників США схвалила пакет законопроєктів про витрати державних відомств на суму $1,2 трлн всього за кілька годин до призупинення роботи уряду.

Раніше, після кількох днів затримок, лідери Конгресу США представили двопартійний пакет витрат на оборону, національну безпеку та інші програми на суму $1,2 трлн, що дає законодавцям менш ніж два дні для запобігання призупинення роботи уряду.

До слова, перший член Палати представників США від Республіканської партії Кен Бак підписав петицію, яка дозволить в обхід спікера Майка Джонсона винести голосування за законопроєкт про допомогу Україні.

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Теги: США бюджет війна гроші партії фінансування Україна Сенат США законопроєкт

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