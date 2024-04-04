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Окупанти завдали чотири авіаудари по Нью-Йорку: є жертви і поранений

Ірина Міллер
glavcom.ua
Окупанти завдали чотири авіаудари по Нью-Йорку: є жертви і поранений
Філашкін закликав мешканців евакуюватися у безпечніше місце
фото: Стас Козлюк, «Новинарня»

Росіяни завдали по місту чотири авіаудари.

Російська армія сьогодні, 4 квітня, завдала ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Унаслідок цього загинуло двоє людей. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, росіяни завдали по місту чотири авіаудари.

«Є інформація про двох загиблих людей і 1 пораненого», – написав Філашкін.

Селище Нью-Йорк розташоване між Торецьком і Горлівкою
Селище Нью-Йорк розташоване між Торецьком і Горлівкою
фото deepstatemap.live

Глава області уточнив, що були пошкоджені численні приватні будинки. Точні наслідки обстрілу зараз встановлюються.

«Вся Донеччина — небезпечна для життя, а особливо — прифронтові міста і містечка. Не ризикуйте своїм життям! Евакуюйтесь своєчасно!», – закликав Філашкін.

Союзники по НАТО можуть надати Україні більше допомоги для деокупації територій. В іншому випадку ситуація в країні може стати ще більш небезпечною. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Ми спостерігаємо натиск російських військ на фронті. Росія мобілізує більше військ. Це з одного боку. А з іншого ми бачимо готовність Росії пожертвувати людьми і військовим спорядженням. Ось чому ми говоримо про терміновість мобілізувати підтримку України», – сказав чиновник.

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За словами посадовця, є два сценарії розвитку подій. Союзники по НАТО можуть надати свою допомогу Україні і збройні сили зможуть повернути собі більше території.

Нагадаємо, у березні 2024 року 38% усіх атак російської армії на лінії фронту припало на південний захід від Донецька. Але Росія не досягла якихось помітних успіхів у цьому районі.

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Як повідомлялося, Росія практично повністю відновила свої збройні сили після значних втрат під час вторгнення в Україну.

До слова, триває 771-ша перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено.

Теги: армія росіяни Україна війна обстріл

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