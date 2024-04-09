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Вступ до ЄС. Видання Politico пояснило, яку жорстку умову має виконати Україна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вступ до ЄС. Видання Politico пояснило, яку жорстку умову має виконати Україна
Суперечки щодо долі агросектору ставлять прагнення України до членства ЄС у підвішеному стані
фото: AgroPortal

Politico: Якщо Україна хоче приєднатися до ЄС, їй, можливо, доведеться «підставити» свій аграрний сектор 

Україна може стати повноправним челаном ЄС тільки тоді, коли питання з сільським господарством остаточно вирішиться. Проте для України на сьогодні все складається далеко не так оптимістично.  Про це пише видання Politico.

«Коли українські фермери дивляться на своє післявоєнне майбутнє, вони бачать себе частиною ЄС, вільно продаючи свої товари на єдиному ринку блоку. Цього не станеться, якщо такі країни, як Польща, відстоять свої позиції», – пише видання. 

За словами депутата Європарламенту від Польщі Анджея Галицького, його країна була першою, хто підтримав вступ України до ЄС. «Нам необхідно розпочати переговори про вступ, але на реалістичних умовах», – зазначив депутат. Для України це означає розпочати з сільського господарства й усунути розбіжності, перш ніж переходити до інших питань.

Так, Європарламент 9 квітня має намір посилити обмеження для українських сільськогосподарських товарів. «Очікується, що депутати комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту у вівторок ухвалять посилення обмежень на українські сільськогосподарські товари в рамках тимчасової лібералізації торгівлі. «Такі ж обмеження погодили в понеділок, після тижнів суперечок, парламент і 27 країн-членів ЄС», – зазначає  Politico.

За словами Анджея Галицького з правоцентристської Європейської народної партії, такий захід з боку ЄС дає уявлення про майбутнє українського сільського господарства в Євросоюзі, де доступ продуктів з України до певних країн обмежений. Це, вважає він, необхідно для виправлення «нерівності» у торговому балансі між Україною та ЄС. Зокрема його правки є закликом до ЄС до більш жорстких обмежень, і були підтримані переважно парламентом та представникам країн-членів ЄС.

«Мої поправки в інтересах України», – заявив у коментарі Politico близький соратник прем’єр-міністра Дональда Туска, пояснивши: вони не спрямовані на повне припинення імпорту, а на захист європейських фермерів.

Кам'яниста дорога попереду

Продукція України користується великим попитом у харчовій промисловості ЄС, тоді як європейські фермери, які становлять незначну частку економіки блоку, фактично єдина група, яка її не хоче. Крім того, немає жодних доказів того, що фермери ЄС страждають від конкуренції з боку України.

Голова аграрного лобі Українського клубу агробізнесу Алекс Ліссітса сказав: іронія в тому, що країни ЄС перешкоджають українському експорту водночас закликаючи країну узгодити з правилами ЄС.

«З одного боку, від нас просять адаптувати наше виробництво до стандартів ЄС, а з іншого країни ЄС блокують наш експорт і намагаються знову запровадити квоти», – сказав він. 

Заходи з лібералізації торгівлі, які тимчасово скасовують усі існуючі обмеження на український імпорт до ЄС, щоб допомогти країні відбити загарбницьку війну Росії, мають закінчитися в червні 2025 року. Після цього обидві сторони повернуться до своїх вільних умов 2016 року – торговельної угоди, яка передбачає поступове скасування всіх тарифів, що залишилися.

У той час як законодавці, такі як Галицький, бачать посилення конкуренції з боку українських гігантських сільськогосподарських холдингів як загрозу самому виживанню європейських фермерів, Київ бачить, що діють правила вільного ринку – і хоче, щоб країни ЄС їх дотримувалися.

За словами Лісітси, протекціонізм не врятує сільськогосподарський сектор ЄС. «Польські фермери надто малі, щоб бути реальними гравцями на світовому ринку зерна, де їм доводиться конкурувати з такими країнами, як Україна, Бразилія чи Росія», – сказав він. Їм краще було б спеціалізуватися на виробництві квітів, фруктів чи овочів, додав він. 

До слова, посли країн-членів Євросоюз та Європарламент дійшли згоди щодо безмитної торгівлі та можливих квот для сільськогосподарської продукції з України з більшим захистом для фермерів ЄС. Зокрема, ЄС тимчасово призупинив для України мита та квоти до червня 2025 року, проте залишив за собою право запровадити обмеження у випадку, якщо обсяги продукції з України з певних категорій перевищать середні показники за період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

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Теги: росія фермерство Україна аграрії зерно імпорт експорт Європарламент депутат Польща фермер

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