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На Київщині працює ППО

Наталія Порощук
glavcom.ua
На Київщині працює ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За інформацією влади, у повітряному просторі зафіксовано БПЛА

У ніч проти 6 квітня у Київській області по безпілотниках працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляє Київська ОВА у Telegram.

За інформацією влади, у повітряному просторі зафіксовано БПЛА – cили ППО працюють по цілях.

«Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що станом на 04:50 оголошено масштабну тривогу в Україні.

У ніч проти 6 квітня на Хмельниччині лунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили, що ворожі БпЛА наближаються з півночі до Старокостянтинова Хмельницької області.

Вночі, проти 6 квітня у Харкові пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в магазин.

Внаслідок ворожої атаки на Харків загинули двоє чоловіків, поранено вісім осіб.

Теги: війна Київ безпілотник ракета росія окупанти Україна

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