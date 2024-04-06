На Київщині працює ППО
За інформацією влади, у повітряному просторі зафіксовано БПЛА
У ніч проти 6 квітня у Київській області по безпілотниках працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляє Київська ОВА у Telegram.
За інформацією влади, у повітряному просторі зафіксовано БПЛА – cили ППО працюють по цілях.
«Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що станом на 04:50 оголошено масштабну тривогу в Україні.
У ніч проти 6 квітня на Хмельниччині лунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.
Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили, що ворожі БпЛА наближаються з півночі до Старокостянтинова Хмельницької області.
Вночі, проти 6 квітня у Харкові пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в магазин.
Внаслідок ворожої атаки на Харків загинули двоє чоловіків, поранено вісім осіб.
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