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Зеленський назвав умову, необхідну для ротації українських військових

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський назвав умову, необхідну для ротації українських військових
Військових потрібно відпустити, але на заміну необхідна така ж кількість хлопців із таким же досвідом, вважає Зеленський
фото: Офіс президента

Президент пояснив, що не всі бригади однаково легко замінити

Для ротації потужної бригади необхідно підготувати таку саму, з такою ж кількістю бійців та якістю їх підготовки. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу «Ми – Україна».

Президент наголосив, що ротації є на різних напрямках. Проте пояснив, що не всі бригади однаково легко замінити.

За словами Зеленського, в української армії є «потужний кулак» – сильні та професійні бригади, яким потрібні довші ротації. Проте, за словами глави держави, щоб це відбулось, потрібен такий самий потужний резерв.

«Скажу вам чесно, ми бачимо, в яких бригад ніколи не було прориву, а в яких були [прориви]. Всі втомлюються, їх потрібно відпустити. Але на заміну потрібна така ж кількість хлопців із таким же досвідом. І якщо у вас резерви не такі потужні, ви не зможете хлопців відпустити. В іншому випадку – завтра у вас не буде якогось міста, воно буде під окупацією росіян», – пояснив президент.

Нагадаємо, до кінця весни близько 7 тис. українських військових строкової служби буде звільнено у запас.

Як відомо, в Україні почалася демобілізація бійців строкової служби, які вже відслужили свій строк, але не були звільнені в запас під час російського повномасштабного вторгнення. 1 квітня про початок демобілізації

Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію військових строкової служби.

Перед тим, 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби.  Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент

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