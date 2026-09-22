Зеленський із делегацією прибув на переговори з Трампом

Президенти мають обговорити можливі кроки для деескалації та посилення підтримки України

Президент України Володимир Зеленський разом з українською делегацією прибув на місце зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Переговори лідерів мають розпочатися найближчим часом. Зустріч відбудеться на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, повідомляє «Главком».

Раніше повідомлялося, що переговори заплановані на 20:15 за київським часом. Однією з ключових тем має стати пропозиція Зеленського щодо деескалації. Український президент раніше заявив про готовність Києва до відповідних кроків, якщо Росія припинить удари по українській енергетиці, критичній інфраструктурі та шляхах продовольчого експорту.

Також Зеленський планує обговорити з Трампом потреби України у протиповітряній обороні. Зокрема, напередодні український президент наголошував на необхідності отримання додаткових американських систем Patriot та перехоплювачів балістичних ракет.

Перед зустріччю з Трампом Зеленський уже провів у Нью-Йорку низку переговорів. Зокрема, він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та двопартійною делегацією американських сенаторів.

Нагадаємо, 22 вересня президент Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в роботі Генеральної асамблеї ООН. У межах візиту він запланував близько 20 зустрічей із партнерами, переговори про посилення ППО та підписання нової Drone Deal.

До слова, Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Зустріч лідерів очікується о 13:15 за Вашингтоном (20:15 за Києвом).

Однією з головних тем розмови Зеленського і Трампа має стати енергетичне перемир’я. Вашингтон хоче домовитися про припинення ударів України та Росії по енергетичній інфраструктурі. Держсекретар США Марко Рубіо також назвав окремим питанням атаки на судна, пов’язані зі США.

На зустрічі також очікується присутність американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, а також держсекретаря Марко Рубіо.