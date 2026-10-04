Зеленський розповів, чи вдарить Україна по Керченському мосту

Зеленський нагадав, що Путін наказав завдавати ударів по усьому в Україні, а це, відповідно, не свідчить по готовність закінчувати війну

Сили оборони України мають визначені задачі і плани, яких будуть дотримуватися

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи планує Україна дзеркально відповісти на російські удари по мостам у Києві та вразити Керченський міст. Про це він сказав під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, інформує «Главком».

«У нас є свої програми, свої кроки, свої операції згідно задач і пріоритетів Сил оборони», – заявив Зеленський.

Президент запевнив, що Україна в будь-якому випадку відповідатиме на російські удари.

«Якщо це логістика, то Україна обирає завжди військову логістику, логістику, яка допомагає перевозити зброю тощо… Коридори, якими вони користувались, щоби посилюватись і мілітаризуватись. А якщо це якісь хаби – з дронами, з іншою зброєю або ще з чимось – так, Україна буде це використовувати і буде відповідати», – сказав Зеленський.

Президент зізнався, його шокувало, що російські загарбники вільно і відкрито б'ють по хабам та мобільному зв'язку.

«Я вважаю, чесно кажучи, що він вирішив так: якщо битиме по інтернету і по датацентрами, по мобільному зв'язку, розуміючи мою принциповість, він розуміє, що ми відповімо. Питання вже часу. Думаю, він розраховує, що у нього не буде інтернету, якщо чесно. Тому що, він і так вже риба, – хоче бути в акваріумі повністю, щоб у людей не було інтернету. Тобто для нас це послуги. Я просто не уявляю – він б'є по інтернету для чого? Щоб у людей нічого не було, щоб не було коннекту? Ну він же повинен думати і про своїх людей», – заявив Зеленський.

Як зауважив президент України, Путін звіз усе ППО у Москву і залишив інші російські регіони без захисту.

Зеленський нагадав, що Путін наказав завдавати ударів по усьому в Україні, а це, відповідно, не свідчить по готовність закінчувати війну. Водночас, на переконання глави держави, немає відчуття, що російському диктатору страшно.

«Вседозволеність, немає тиску від Америки передусім. Сильний повинен бути тиск від Сполучених Штатів Америки. Він Трампа боїться», – сказав Зеленський.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив влучання в дорожнє полотно Північного мосту та повідомив, що на місце прямують екстрені служби. У мережі також з'явилося відео моменту російського удару по Північному мосту 4 жовтня. Атака сталася в той момент, коли переправою рухалися автомобілі. На кадрах видно, як безпілотник влучає безпосередньо у дорожнє полотно, після чого над мостом здіймається густий стовп диму.

Станом на 13:00 стало відомо про двох постраждалих унаслідок російської атаки. «Одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці», – повідомив Кличко.

Нагадаємо, у Києві планують створити резервні маршрути для сполучення між лівим і правим берегами Дніпра на випадок пошкодження або перекриття мостів. Йдеться про насипні дамби з понтонними переправами. Паралельно розглядають більш масштабний варіант – будівництво тунелю під Дніпром.