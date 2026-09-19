У каплиці, де похована Єлизавета II, звучала молитва за Україну

Каплиця Святого Георгія у Віндзорському замку – одна з головних королівських святинь Великої Британії

У каплиці Святого Георгія (St George’s Chapel), що у Віндзорському замку, під час традиційної вечірньої служби Evensong 19 вересня окремо молилися за Україну та український народ. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Згідно з офіційною програмою, служба розпочалася о 17:15 і цього вечора її співочу частину виконували Lay Clerks – професійні дорослі співаки каплиці. У програмі були псалом 46, Walsh Carlisle Service, гімн 294 та O nata lux Пірса Коннора Кеннеді.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🙏🏻🇺🇦Каплиця Святого Георгія у Віндзорському замку в місті Віндзор, Англія. 19 вересня під час традиційної вечірньої служби Evensong тут окремо молилися за Україну та український народ



У програмі служби були псалом 46, Walsh Carlisle Service, гімн №294 та «O nata lux» Пірса… pic.twitter.com/VBmFj7htS3 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 19, 2026

Каплиця Святого Георгія – одна з головних королівських святинь Великої Британії та місце поховання британських монархів. Тут похована королева Єлизавета II разом із принцом Філіпом.

У тексті молитви прозвучало: «Боже миру, ми молимося за всіх, чиє життя затьмарене війною, насильством і страхом. Особливо ми пам’ятаємо народ України…».

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Україну назвали першою серед конкретно згаданих у молитві країн і територій, населення яких потерпає від війни, насильства та конфліктів.

У коментарі після богослужіння священнослужитель каплиці повідомив, що за Україну тут моляться не лише цього дня – її згадують на кожній службі. Він наголосив, що для англійців такий жест підтримки важливий.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років. За кілька годин до смерті стан її здоров’я різко погіршився, Букінгемський палац опублікував заяву, в якій повідомив, що лікарі висловили стурбованість. Діти та онуки поспішили до шотландської резиденції Балморал, де королева перебувала в останні місяці. Повідомляється, що вона померла в присутності старших дітей – принца Чарльза та принцеси Анни. До слова, королева Єлизавета II 19 вересня 2022 року була похована у меморіальній каплиці короля Георга VI поряд зі своїм чоловіком, герцогом Единбурзьким.