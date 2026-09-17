Росія завезла працівників із Північної Кореї для виробництва дронів в Алабузі

До російської індустрії безпілотників могли залучити до 25 тис. громадян КНДР, яких оформлювали як студентів для обходу міжнародних санкцій

Росія дедалі активніше залучає працівників із Північної Кореї до виробництва військових безпілотників, які використовуються у війні проти України. Частину громадян КНДР працевлаштували на підприємствах в Алабузі у Татарстані, де збирають дрони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За оцінками авторів звіту, у російській індустрії виробництва безпілотників можуть працювати до 25 тис. громадян Північної Кореї. Зокрема, їх залучають до роботи на підприємствах в Алабузі.

При цьому Росія та КНДР використовують схему, яка дозволяє приховувати перебування північнокорейських робітників у країні та обходити міжнародні санкції. За даними моніторингової групи, працівників оформлюють як студентів та видають їм відповідні візи.

Залучення робочої сили стало ще одним напрямом поглиблення співпраці між Москвою та Пхеньяном поряд із постачанням озброєння та участю північнокорейських військових. Росія отримує додаткових працівників для підприємств, які забезпечують її війну проти України, тоді як режим Кім Чен Ина – нове джерело іноземної валюти.

За оцінками авторів звіту, один північнокорейський працівник у Росії заробляє в середньому близько $7,5 тис. на рік. Однак більшу частину цих коштів забирає влада КНДР. У деяких випадках сума, яку працівники повинні віддати державі, навіть перевищує їхній фактичний заробіток.

Зарплати північнокорейців у Росії можуть бути до п'яти разів вищими, ніж у Китаї. Через це РФ стає дедалі прибутковішим напрямком для відправлення робочої сили з КНДР.

Наприкінці 2025 року, за наведеними у звіті оцінками, у Китаї перебували від 20 тис. до 70 тис. північнокорейських працівників, а в Росії: від 15 тис. до 30 тис.

Водночас Пхеньян жорстко контролює своїх громадян за кордоном, обмежуючи їхні пересування та контакти з іншими людьми. Автори звіту зазначають, що таким чином влада КНДР намагається запобігти втечам працівників. У разі втечі їхнім родичам, які залишилися у Північній Кореї, можуть загрожувати репресії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея відправляє до Росії десятки тисяч військових, щоб вони отримували досвід реальної війни та проходили підготовку безпосередньо на полі бою.