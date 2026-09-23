Ігнат попередив про головну вразливість України перед новим ударом РФ

Найбільшою загрозою залишаються балістичні ракети, для перехоплення яких Україні потрібно більше боєприпасів до Patriot

Головною загрозою під час нового масованого російського удару по Україні залишаються балістичні ракети, які здатні досягати цілей за лічені хвилини. Для їхнього перехоплення Україні необхідно більше ракет до зенітних ракетних комплексів Patriot. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, саме протидія балістичним ракетам залишається одним із найскладніших напрямків для української протиповітряної оборони. «Звісно, слабким місцем для нас сьогодні є удари балістикою. Розумію, що найбільше потерпає саме столиця. Але й інші регіони теж. Подивіться: Одесу, Дніпро, Харків також постійно атакують, як і прифронтові регіони», – зазначив він.

Ігнат пояснив, що Росія може застосовувати ракети «Циркон», С-400, KN-23 та «Іскандер-М». Усі вони рухаються за балістичною траєкторією, а перехоплювати такі цілі в Україні здатні системи Patriot.

Представник Повітряних сил наголосив, що Україні необхідно не лише отримувати більше ракет для американських комплексів, а й розвивати їхнє виробництво всередині країни. За словами Ігната, для повноцінної роботи систем Patriot необхідний достатній запас боєприпасів. Ракети потрібні не лише безпосередньо для відбиття атак, а й для оснащення пускових установок, випробувань та навчань.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нового масованого удару.

Як пише Bloomberg, російські війська з серпня значно скоротили використання балістичних ракет проти України та водночас посилили атаки реактивними безпілотниками. Така зміна характеру ударів вказала на можливе накопичення ракет перед зимовими атаками на українську енергетичну інфраструктуру.

Також Зеленський розповів, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної асамблеї ООН сторони він обговорив можливі кроки для деескалації та посилення української протиповітряної оборони перед зимою. Окремо президент повідомив, що українська та американська команди продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot в Україні.