Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ігнат попередив про головну вразливість України перед новим ударом РФ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Ігнат попередив про головну вразливість України перед новим ударом РФ
Повітряні сили пояснили, чому Patriot критично потрібні перед новими ударами РФ
фото: Юрій Ігнат у Facebook

Найбільшою загрозою залишаються балістичні ракети, для перехоплення яких Україні потрібно більше боєприпасів до Patriot

Головною загрозою під час нового масованого російського удару по Україні залишаються балістичні ракети, які здатні досягати цілей за лічені хвилини. Для їхнього перехоплення Україні необхідно більше ракет до зенітних ракетних комплексів Patriot. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, саме протидія балістичним ракетам залишається одним із найскладніших напрямків для української протиповітряної оборони. «Звісно, слабким місцем для нас сьогодні є удари балістикою. Розумію, що найбільше потерпає саме столиця. Але й інші регіони теж. Подивіться: Одесу, Дніпро, Харків також постійно атакують, як і прифронтові регіони», – зазначив він.

Ігнат пояснив, що Росія може застосовувати ракети «Циркон», С-400, KN-23 та «Іскандер-М». Усі вони рухаються за балістичною траєкторією, а перехоплювати такі цілі в Україні здатні системи Patriot.

Представник Повітряних сил наголосив, що Україні необхідно не лише отримувати більше ракет для американських комплексів, а й розвивати їхнє виробництво всередині країни. За словами Ігната, для повноцінної роботи систем Patriot необхідний достатній запас боєприпасів. Ракети потрібні не лише безпосередньо для відбиття атак, а й для оснащення пускових установок, випробувань та навчань.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нового масованого удару.

Як пише Bloomberg, російські війська з серпня значно скоротили використання балістичних ракет проти України та водночас посилили атаки реактивними безпілотниками. Така зміна характеру ударів вказала на можливе накопичення ракет перед зимовими атаками на українську енергетичну інфраструктуру. 

Також Зеленський розповів, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної асамблеї ООН сторони він обговорив можливі кроки для деескалації та посилення української протиповітряної оборони перед зимою. Окремо президент повідомив, що українська та американська команди продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot в Україні.

 

Читайте також:

Теги: Харків Юрій Ігнат балістичні ракети російська ракета Patriot перехоплення столиця президент Володимир Зеленський Дніпро росія Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Лукашенко подякував російському уряду
Лукашенко заявив про «спільну проблему» РФ і Білорусі на кордонах України
29 серпня, 01:26
Наслідки удару по району
На Одещині загинула людина внаслідок удару РФ
29 серпня, 07:30
Наслідки українських атак відчуваються в РФ дедалі сильніше
ISW: РФ не може здолати паливну кризу, яку спричинили удари по нафтовій інфраструктурі
31 серпня, 03:32
За оцінкою Каріса, зараз Росія перебуває у слабкому становищі, тому безпосередньої загрози нападу найближчим часом він не бачить
Президент Естонії озвучив терміни можливого нападу Росії
30 серпня, 15:59
Президент також відреагував на слова Кравченка про політичний тиск
Зеленський: У Кравченка є лише один шлях – звільнення
14 вересня, 08:56
«Успіху фактично ніхто не вірив». Генерал Олександр Сирський розповів, як готували Харківську наступальну операцію 2022 року
У Києві презентували нарис про Харківську наступальну операцію під командуванням Сирського
13 вересня, 16:25
Речник Повітряних сил пояснив, що РФ накопичила велику кількість дронів, аби спрямувати їх у бік України
РФ готує нову хвилю ударів. Повітряні сили попередили українців
14 вересня, 10:59
Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила про готовність особисто говорити з Путіним
Глава європейської дипломатії відповіла, чи готова говорити з Путіним по телефону
15 вересня, 19:51
Президент також наголосив на важливості єдності західних країн в питанні санкцій
Зеленський назвав умову для зняття санкцій із росіян
Вчора, 15:25

Події в Україні

Закликали захопити Київ і бити по Львову: СБУ затримала чотирьох російських агітаторів
Закликали захопити Київ і бити по Львову: СБУ затримала чотирьох російських агітаторів
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
Ігнат попередив про головну вразливість України перед новим ударом РФ
Ігнат попередив про головну вразливість України перед новим ударом РФ
Прикордонники пояснили ситуацію з мобілізацією хасида, який повертався з Умані
Прикордонники пояснили ситуацію з мобілізацією хасида, який повертався з Умані
Слідчі прийшли до Мінвідновлення через минуле одного з посадовців
Слідчі прийшли до Мінвідновлення через минуле одного з посадовців
Агент РФ планував підірвати бомбу у центрі Рівного в годину пік
Агент РФ планував підірвати бомбу у центрі Рівного в годину пік

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
148K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua