Постраждалий у ДТП з Кулебою заявив, що «не тримає зла» на омбудсмена



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Водій, який постраждав в аварії з авто дитячого омбудсмена, відвідав Миколу Кулебу у лікарні

Микола Кулеба оплатив лікування другому фігуранту ДТП

Постраждалий у дорожньо-транспортній пригоді за участі дитячого омбудсмена Миколи Кулеби у коментарі ТСН заявив, що не тримає зла на посадовця, який, за попередньою версією правоохоронців, поїхав на червоне світло.

28 листопада він відвідав Кулебу в лікарні.

«До Кулеби приїхав за власним бажанням. Всі ми люди, він постраждав більше, ніж я навіть. Я на нього зла не тримаю», – заявив чоловік на ім’я Вадим.

Його самого вже виписали з лікарні, куди він потрапив зі струсом мозку та забоями.

«Щодо мого лікарняного. Кулеба мене підтримав – фінансово допоміг. Оплатив, можна сказати, моє лікування», – зазначив постраждалий.

Він розповів, що в момент ДТП їхав з Києва на підприємство, де працевлаштований. У перші години після аварії заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляв, що другий водій – безробітний.

Нагадаємо, 24 листопада дитячий омбудсмен Микола Кулеба потрапив у ДТП у селищі Чабани під Києвом. За даними поліції, внаслідок інциденту постраждав Кулеба, два його сини та водій іншої машини. 10-річний хлопчик потрапив до реанімації.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху).

За словами радника міністра внутрішніх справ України Володимира Мартиненка, перші дані слідства вказують на вину Миколи Кулеби у ДТП.

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку Миколі Кулебі.