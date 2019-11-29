У Гаазі невідомий напав з ножем на відвідувачів торгового центру



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Правоохоронці наразі шукають нападника — чоловіка віком 45-50 років

Про стан трьох потерпілих та мотив нападу інформації поки немає

Поліція нідерландського міста Гаага повідомила про напад із ножем в одному з торгових центрів міста, внаслідок якого було поранено кількох людей.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що напад стався в одному з торгових центрів міста. Правоохоронці наразі шукають нападника — чоловіка віком 45-50 років у сірому спортивному костюмі.

Про стан трьох потерпілих та мотив нападу інформації поки немає.

Het werd zojuist kort onrustig bij de afzetting. Eén toeschouwer aangehouden. Rust is teruggekeerd. Politie sommeert toeschouwers meer afstand te nemen. #steekpartij #DenHaag pic.twitter.com/xcccdxmO2k — Redactie Regio15.nl (@regio15) 29 листопада 2019 р.

За інформацією Reuters, на місці інциденту працює поліція та швидка допомога. Очевидці повідомили, що бачили трьох постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні у результаті нападу на Лондонському мосту загинули двоє осіб, троє отримали поранення.

29 листопада поліція оточила Лондонський міст в зв’язку з повідомленнями про напад з ножем і стрілянину. Згодом поліцейські повідомили про затримання одного підозрюваного і поранення декількох осіб.

Також у поліції підтвердили, що силовики застрелили нападника.

Представник поліції Лондона підтвердив, що підозрюваного було убито під час спецоперації. За його словами, на ньому був надітий фальшивий пояс смертника.